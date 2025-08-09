قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء للميت يوم السبت.. بـ5 كلمات يبدأ النعيم وينتهي عذاب وظلمة القبر
هل النوم بعد صلاة الفجر يغضب الله؟.. احذره في هذه الحالة
موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري والقنوات الناقلة
حل أسهل مما تتخيل للتغلب على إحساس إنك مش قادر تركز
انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق .. اعرف الكيلو بكام؟
خبير تكنولوجيا يحذر: الإنترنت المظلم والعملات المشفرة وراء تمويل المحتوى الهابط
مشروب حب العزيز بالحليب .. كنز غذائي لتحسين الخصوبة والهضم
مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا على جماهير الزمالك بعد أول فوز بالدوري
نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط
كل مصوّر في النار.. الإفتاء توضح هل التصوير حرام شرعًا أم جائز
رابط الاستعلام عن محالفات المرور وطرق السداد الرسمية
تكنولوجيا وسيارات

شيفروليه كابتيفا 2024 بحالة كسر الزيرو.. أسعار سوق المستعمل

شيفروليه كابتيفا 2024
شيفروليه كابتيفا 2024
صبري طلبه

تعد شيفروليه كابتيفا من أشهر السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام فئة الـ SUV التي قدمت في مصر، وطرحت السيارة عبر أجيال متنوعة وصولاً إلى موديل 2024.

وظهرت السيارة شيفروليه كابتيفا 2024 في السوق المصري للسيارات المستعملة بحالة كسر الزيرو، بحالة الفبريكا بالكامل، بعد أن قطعت عدد بسيط من الكيلومترات، وبسعر يبلغ مليون و60 ألف جنيه.

 شيفروليه كابتيفا 2024 

ولكن ننصح دومًا المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية مراجعة متوسط الاسعار بحسب الفئات والموديلات، بالإضافة إلى الكشف الشامل، والذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية.

 شيفروليه كابتيفا 2024 

تجهيزات السيارة شيفروليه كابتيفا 2024 

تحتوي السيارة شيفروليه كابتيفا 2024 على مجموعة من التجهيزات منها، فتحة سقف، مرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، حساسات ركن خلفية، كاميرا لسهولة الاصطفاف، مكيف هواء، فرش جلد، نوافذ كهربائية، مدخل AUX و USB، بلوتوث.

 شيفروليه كابتيفا 2024 

كما تحتوي السيارة شيفروليه كابتيفا 2024 على شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، مثبت سرعة، بصمة خارجية، زر تشغيل وإيقاف المحرك، إنذار مانع للسرقة، عجلة قيادة مالتي فانكشن، مقاعد كهربائية أمامية.

 شيفروليه كابتيفا 2024 

زودت أيضًا السيارة شيفروليه كابتيفا 2024 بمكابح مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، برنامج الثبات الالكتروني، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، كما تضم السيارة جنوط رياضية، إضاءة LED، مصابيح نهارية.

مواصفات شيفروليه كابتيفا 2024 

تعتمد شيفروليه كابتيفا 2024 على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 148 حصانًا، و230 نيوتن متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

