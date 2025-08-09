شيفروليه كابتيفا 2024 بحالة كسر الزيرو.. أسعار سوق المستعمل

تعد شيفروليه كابتيفا من أشهر السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام فئة الـ SUV التي قدمت في مصر، وطرحت السيارة عبر أجيال متنوعة وصولاً إلى موديل 2024.

وظهرت السيارة شيفروليه كابتيفا 2024 في السوق المصري للسيارات المستعملة بحالة كسر الزيرو، بحالة الفبريكا بالكامل، بعد أن قطعت عدد بسيط من الكيلومترات، وبسعر يبلغ مليون و60 ألف جنيه.

ولكن ننصح دومًا المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية مراجعة متوسط الاسعار بحسب الفئات والموديلات، بالإضافة إلى الكشف الشامل، والذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية.

تجهيزات السيارة شيفروليه كابتيفا 2024

تحتوي السيارة شيفروليه كابتيفا 2024 على مجموعة من التجهيزات منها، فتحة سقف، مرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، حساسات ركن خلفية، كاميرا لسهولة الاصطفاف، مكيف هواء، فرش جلد، نوافذ كهربائية، مدخل AUX و USB، بلوتوث.

كما تحتوي السيارة شيفروليه كابتيفا 2024 على شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، مثبت سرعة، بصمة خارجية، زر تشغيل وإيقاف المحرك، إنذار مانع للسرقة، عجلة قيادة مالتي فانكشن، مقاعد كهربائية أمامية.

زودت أيضًا السيارة شيفروليه كابتيفا 2024 بمكابح مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، برنامج الثبات الالكتروني، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، كما تضم السيارة جنوط رياضية، إضاءة LED، مصابيح نهارية.

مواصفات شيفروليه كابتيفا 2024

تعتمد شيفروليه كابتيفا 2024 على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 148 حصانًا، و230 نيوتن متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.