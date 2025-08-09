قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

بي واي دي 2025 كسر زيرو.. أرخص سيارة اقتصاية مستعملة| صورة

بي واي دي F3
بي واي دي F3
صبري طلبه

تعتبر بي واي دي F3 من اشهر السيارات الاقتصادية التي طرحت في مصر، وذلك عن فئة السيدان العائلية ذات الـ 5 مقاعد، والتي قدمت في السوق المصري عبر فئتين من التجهيزات الأولى مانيوال والثانية أوتوماتيكية الأداء.

وظهرت السيارة بي واي دي F3 موديل 2025 في سوق السيارات المستعملة، ولكن بحالة كسر الزيرو، بسعر يبلغ 680 ألف جنيه، حيث تتمتع بمفهوم الفبريكا بالكامل، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وضمن الفئة عالية التجيهزات.

 بي واي دي F3

وننصح دومًا المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة، بأهمية مراجعة متوسط الاسعار ومقارنتها حسب الفئة، بالإضافة إلى أهمية الكشف الفني الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية، حتى تضمن فرصة شراء مميزة.

مواصفات بي واي دي F3 الفنية 

تعتمد بي واي دي F3 على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 108 حصانًا، و145 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك، وتقنية الجر الأمامي للعجلات.

 بي واي دي F3

تجهيزات بي واي دي F3

تضم السيارة بي واي دي F3 عدد من التجهيزات منها، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، جنوط، نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء، قفل مركزي للأبواب، ريموت تحكم، إنذار مانع للسرقة، نظام إيموبليزر، مرايات جانبية كهربائية.

 بي واي دي F3

وتضم بي واي دي F3 فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، بالإضافة إلى تصميم السيدان، مع أبعاد خارجية بلغت 1490 مم للارتفاع الكلي، وبنسبة طول بلغت 4533 مم، و1705 مم للعرض الكلي، وقاعدة عجلات طولها 2600 مم.

