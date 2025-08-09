أحدث سيارات الـ SUV بتصميم يشابه رنج روفر

مازال الصانع الصيني يقدم الكثير من السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، والتي تتمتع بقدرات فنية عالية الأداء، إضافة إلى الوسائل التكنولوجية المتقدمة، سواء من ناحية الرفاهية والتحكم أو من ناحية الأمان والحماية، إلى جانب التصميمات المميزة.

سيارات رياضية بتصميم يشابه رنج روفر

وهناك عدد من الاصدارات التي ظهرت على الساحة، تتشابه في التصميم إلى بعض طرازات رنج روفر، اخرها كان للسيارة V27، والتي جاء بمزيج يجمع بين إطلالة تويوتا لاند كروزر ولاند روفر تحديًا طراز ديفندر، مع تقنيات الدفع الكهربائي.

واعتمدت هذه النسخة على محرك كهربائي خلفي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 134 حصانًا، أو بمحركات ثنائية مزدوجة تقدر قوتها بحوالي 208 حصانًا، وبطارية سعة 81.8 كيلووات في الساعة، بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي متعدد السرعات.

V27

كما تأتي السيارة V27 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة تصل إلى 449 حصانًا، مع مدى كهربائي للسير يقدر بحوالي 200 كيلومترًا، إلى جانب حزمة عالية الأداء من وسائل الرفاهية والتحكم.

جيتور T2

ومن أبرز السيارات الصينية التي تأتي بتصميم مقارب لسيارات رنج روفر وخاصة من الناحية الخلفية، هي النسخة جيتور T2، والتي تعتمد محرك 2000 سي سي تيربو، بقوة 250 حصانًا، و390 نيوتن متر من عزم الدوران، أو محرك تيربو 1500 سي سي، قادر على ضخ 184 حصانًا، وعزم دوران 290 نيوتن متر.

جيتور T2

كما تأتي السيارة روكس 001 بتصميم رياضي على طريقة تتشابع مع رنج روفر أيضًا، كما وصفها الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتقدم هذه المركبة بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 470 حصانًا، و740 نيوتن متر من عزم الدوران، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 5.5 ثانية فقط.