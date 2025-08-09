قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لبني عبد العزيز تظهر في الإحتفال بعيد ميلادها بعد غياب طويل| شاهد
احنا صعايدة وعايزين القصاص.. أول ظهور لأسرة صغير سوبر ماركت المهندسين| فيديو
شارموفرز يشعل حفل العلمين الجديدة ويقدم زامباهولا تلبية لرغبات الجمهور.. صور
ترامب يكشف موعد ومكان اللقاء المرتقب مع بوتين
مقرر الأمم المتحدة يحذر من كارثة إنسانية في غزة ويطالب بتحرك دولي عاجل
رفض مصافحته.. أحمد عبد العزيز: أقول للشاب أنت ابني وحقك عليا
البرازيلي خوان ألفينا يصل القاهرة للانضمام إلى تدريبات الزمالك
بدون إصابات.. سقوط حجارة من عقار قديم في السيدة زينب
مدرب الزمالك يعلق على غضب بانزا بعد استبداله
طائرات الاحتلال تشن غارة على وسط مدينة خان يونس جنوب غزة
حكم صلاة الجنازة على الغريق المفقود.. اعرف رأي الشرع
إسرائيل تمارس البلطجة.. وخبير: جريمة مكتملة الأركان بحق الإنسانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أحدث سيارات الـ SUV بتصميم يشابه رنج روفر

صبري طلبه

مازال الصانع الصيني يقدم الكثير من السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، والتي تتمتع بقدرات فنية عالية الأداء، إضافة إلى الوسائل التكنولوجية المتقدمة، سواء من ناحية الرفاهية والتحكم أو من ناحية الأمان والحماية، إلى جانب التصميمات المميزة.

سيارات رياضية بتصميم يشابه رنج روفر

وهناك عدد من الاصدارات التي ظهرت على الساحة، تتشابه في التصميم إلى بعض طرازات رنج روفر، اخرها كان للسيارة V27، والتي جاء بمزيج يجمع بين إطلالة تويوتا لاند كروزر ولاند روفر تحديًا طراز ديفندر، مع تقنيات الدفع الكهربائي.

واعتمدت هذه النسخة على محرك كهربائي خلفي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 134 حصانًا، أو بمحركات ثنائية مزدوجة تقدر قوتها بحوالي 208 حصانًا، وبطارية سعة 81.8 كيلووات في الساعة، بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي متعدد السرعات.

كما تأتي السيارة V27 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة تصل إلى 449 حصانًا، مع مدى كهربائي للسير يقدر بحوالي 200 كيلومترًا، إلى جانب حزمة عالية الأداء من وسائل الرفاهية والتحكم.

جيتور T2

ومن أبرز السيارات الصينية التي تأتي بتصميم مقارب لسيارات رنج روفر وخاصة من الناحية الخلفية، هي النسخة جيتور T2، والتي تعتمد محرك 2000 سي سي تيربو، بقوة 250 حصانًا، و390 نيوتن متر من عزم الدوران، أو محرك تيربو 1500 سي سي، قادر على ضخ 184 حصانًا، وعزم دوران 290 نيوتن متر.

كما تأتي السيارة روكس 001 بتصميم رياضي على طريقة تتشابع مع رنج روفر أيضًا، كما وصفها الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتقدم هذه المركبة بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 470 حصانًا، و740 نيوتن متر من عزم الدوران، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 5.5 ثانية فقط.

البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق

عرض البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق على الطب الشرعي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لماذا حدد الرئيس السيسي الأول من نوفمبر لافتتاح المتحف المصري الكبير

الايجار القديم

ليس إلزاميا .. مفاجأة بشأن إخلاء شقق الإيجار القديم بعد تطبيق القانون

حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي

حدود السحب اليومي من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي

تنسيق الجامعات 2025

العلوم 81.2%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9% وبيطري84.7.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

تنسيق الدبلومات 2025

تجارة 93.8% وهندسة97.3% وفني صحي لنظام 3سنوات 97.5%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

صورة أرشيفية

الصيدلة72% والهندسة68%..انخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية

المتهمة

ألفاظ خادشة للحياء.. القبض على التيك توكر بوبا اللدغة.. صور

إتفاق أرمينيا وأذربيجان بحضور ترامب

أول تعليق عربي على إتفاق أذربيجان وأرمينيا.. تعزيز الأمن بالقوقاز

مناصرو حزب الله

لبنان .. مناصرو حزب الله وحركة أمل يقطعون طريقي زحلة وشتورة

ترامب يتوسط رئيس اذربيجان ورئيس وزراء أرمينيا

أرمينيا وأذربيجان ترشحان ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام

برج الدلو حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025..إستفد من طاقتك الإبداعية اليوم

برج الجدي حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025.. الثبات في مكانك يمنحك منظورًا أوسع

برج القوس حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025.. لا تستخف بالمشاعر العميقة

برج الميزان حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025.. أحيانًا عليك أن تختار ما يخدمك فقط

والد صغير سوبر ماركت المهندسين

احنا صعايدة وعايزين القصاص.. أول ظهور لأسرة صغير سوبر ماركت المهندسين| فيديو

حفل زفاف الدكتورة يومي

فرح عالمي في ايطاليا ...الدكتورة يومي تدخل القفص الذهبي

حقيقة تعاطي خالد الرسام المخدرات

حشـ يش وفيديوهات خادشة.. اعترافات صانع المحتوى خالد الرسام بعد ضبطه

أم خالد

في الساحل .. حقيقة القبض على التيك توكر أم خالد

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

