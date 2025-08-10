قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وداعًا لـ«استمارة 6».. وزير العمل: حل جذري لاستقالات الإكراه.. «التسوية بالتراضي» تدخل حيز التنفيذ
نجم المصري البورسعيدي: زملائي سر التألق.. ودعم الجماهير منحنا الفوز على الاتحاد
أسعار العملات في مصر اليوم الأحد وفقا لآخر تحديث
حالة الطقس .. أمطار متفاوتة الشدة على هذه المحافظات
انسحاب مفاجئ من المفاوضات| مُقرب من ترامب يكشف من أفشل الصفقة برعاية مصرية قطرية
تحذيرات أممية .. 23 شهيدًا و124 جريحًا جراء عمليات إنزال المساعدات غير الآمنة
بعد التأهل للدور الرئيسي .. تعرّف على مجموعة مصر بكأس العالم لليد تحت 19 عامًا
«الغندور» يكشف كواليس ما بعد إهدار «الجزيري» فرصة هدف الزمالك أمام سيراميكا
بتفرك عنيك كتير.. احترس: هذه العادة تهدّد بمشاكل خطيرة
عملية «برية تدريجية».. إسرائيل تعلن خطتها للسيطرة على غزة بعد 22 شهرًا من الحرب
سامسونج تستعد لإطلاق جهاز Galaxy Tab A11 الجديد
بقوة 710 حصان .. إصدار جديد من دودج دورانجو SRT هيلكات 2026

دودج دورانجو SRT هيلكات
دودج دورانجو SRT هيلكات
صبري طلبه

تواصل السيارة دودج دورانجو SRT هيلكات من تعزيز تواجدها، وخاصة بعد ظهور موديلات 2026، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV الشهيرة.

القدرات الفنية لسيارة دودج دورانجو SRT هيلكات 

يمكن للسيارة دودج دورانجو SRT هيلكات Jailbreak موديل 2026 التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 3.5 ثانية فقط.

دودج دورانجو SRT هيلكات 

بينما تعتمد فنيًا على محرك سوبرتشارجد سعة 6200 سي سي، ثماني الاسطوانات V8، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 710 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 874 نيوتن مترًا، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

دودج دورانجو SRT هيلكات 

تصميم ومواصفات دودج دورانجو SRT هيلكات Jailbreak موديل 2026

وتأتي السيارة دودج دورانجو SRT هيلكات Jailbreak موديل 2026، بعجلات قياسها 20 بوصة، مع مكابح بريمو ذات علب باللون الأصفر، بالإضافة ألوان أخرى ابرزها البرتقالي والأحمر والأسود.

دودج دورانجو SRT هيلكات 

بينما تقدم السيارة دودج دورانجو SRT 2026 بخيارات خاصة بالطلاء الخارجي مثل، Diamond Black، واللون Destroyer Gray، إلى جانب ألوان أخرى منها Octane Red، وWhite Knuckle، والأبرز في هذه التشكلية اللون Green Machine.

دودج دورانجو SRT هيلكات 

السيارة دودج دورانجو SRT هيلكات Jailbreak موديل 2026 تحتوي على نظام صوتي ترفيهي مكون من 19 مكبر طراز HARMAN KARDON، فتحة سقف بانوراما، عجلة قيادة متعددة الوظائف مكسوة بألكنتارا، مكيف هواء أوتوماتيك.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

المزيد