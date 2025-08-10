بقوة 710 حصان .. إصدار جديد من دودج دورانجو SRT هيلكات 2026

تواصل السيارة دودج دورانجو SRT هيلكات من تعزيز تواجدها، وخاصة بعد ظهور موديلات 2026، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV الشهيرة.

القدرات الفنية لسيارة دودج دورانجو SRT هيلكات

يمكن للسيارة دودج دورانجو SRT هيلكات Jailbreak موديل 2026 التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 3.5 ثانية فقط.

بينما تعتمد فنيًا على محرك سوبرتشارجد سعة 6200 سي سي، ثماني الاسطوانات V8، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 710 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 874 نيوتن مترًا، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

تصميم ومواصفات دودج دورانجو SRT هيلكات Jailbreak موديل 2026

وتأتي السيارة دودج دورانجو SRT هيلكات Jailbreak موديل 2026، بعجلات قياسها 20 بوصة، مع مكابح بريمو ذات علب باللون الأصفر، بالإضافة ألوان أخرى ابرزها البرتقالي والأحمر والأسود.

بينما تقدم السيارة دودج دورانجو SRT 2026 بخيارات خاصة بالطلاء الخارجي مثل، Diamond Black، واللون Destroyer Gray، إلى جانب ألوان أخرى منها Octane Red، وWhite Knuckle، والأبرز في هذه التشكلية اللون Green Machine.

السيارة دودج دورانجو SRT هيلكات Jailbreak موديل 2026 تحتوي على نظام صوتي ترفيهي مكون من 19 مكبر طراز HARMAN KARDON، فتحة سقف بانوراما، عجلة قيادة متعددة الوظائف مكسوة بألكنتارا، مكيف هواء أوتوماتيك.