لمحبي الـ SUV .. سعر ومواصفات تويوتا فيلوز 2025 في السعودية

تقدم علامة تويوتا اليابانية العريقة، الكثير من الإصدارات المتنوعة داخل السوق السعودي للسيارات، حيث تختلف من ناحية التجهيزات والقدرات الفنية، إلى جانب تنوع الأسعار والتصميمات، مثل الفئة الرياضية أو الكروس أوفر، ومنها السيارة تويوتا فيلوز 2025.

تجهيزات تويوتا فيلوز 2025

تضم السيارة تويوتا فيلوز 2025، شاحن لاسلكي للهواتف، منافذ USB يصل عددها إلى 3، مكيف هواء أوتوماتيكي أمامي وخلفي، خاصية دخول السيارة بدون مفتاح، بصمة لتشغيل وإيقاف المحرك، نظام صوتي ترفيهي مكون من 6 مكبرات.

وتحتوي السيارة تويوتا فيلوز 2025 على شاشة تعمل باللمس تدعم تطبيقات Android Auto، و Apple CarPlay، بقياس يبلغ 8 بوصة، مع لوحة عدادات يصل قياسها إلى 7 بوصة، بالإضافة إلى وجود عجلة قيادة مالتي فانكشن، قفل مركزي للأبواب، مرايات كهربائية.

وزودت السيارة تويوتا فيلوز 2025 بمستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف، كاميرا للمتابعة، جنوط رياضية، سبويلر خلفي مثبت أعلى الزجاج، إضاءة LED، مصابيح نهارية، فرامل مانعة للانغلاق، مثبت سرعة، برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل، متابعة ضغط الاطارات، نظام الثبات الإلكتروني.

مواصفات تويوتا فيلوز 2025 الفنية

تعتمد تويوتا فيلوز 2025 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 105 أحصنة، و138 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، ومعدل استهلاك للوقود يقدر بحوالي 5.1 لتر لكل 100 كيلومتر.

سعر تويوتا فيلوز 2025 في السعودية

تقدم تويوتا فيلوز 2025 في السوق السعودي بسعر يبلغ 81,995 ريالا.