أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات رياضية في السوق المصري.. بوجاتي ميسترال رودستر بقدرات خارقة وسعر لا يصدق

يحتوي سوق السيارات المصري، على الكثير من الطرازات المتنوعة، تختلف من ناحية العلامات وبلد المنشأ، والأسعار، بالإضافة إلى تنوع التقنيات الفنية وعناصر التصميم، ومنها فئة السيدان الشهيرة، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة.

شيري تيجو 3 موديل 2023 كاملة التجهيزات.. بأقل سعر

قدمت شيري الصينية مجموعة كبيرة من سياراتها داخل السوق المصري، والتي تنوعت بين فئة السيدان، والرياضية متعددة الاستخدام، ومن ابرز سيارات الـ SUV، هي النسخة تيجو 3 الشهيرة، والتي قدمت في مصر عبر فئة واحدة كاملة التجهيزات.

أسعار تويوتا برادو موديل 2025 في السعودية

تقدم العلامة اليابانية العريقة تويوتا، عددا كبيرا ومتنوعا من السيارات داخل السوق السعودي، والتي تختلف بحيث القدرات الفنية والتقنيات، إلى جانب تنوع عناصر التصميم، ومن أبرز تلك الإصدارات، هي الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV وخاصة الأيقونة الشهيرة برادو.

جاك JS4 موديل 2024 كسر زيرو.. أسعار سوق المستعمل

تعتبر السيارة JS4 من أشهر السيارات التي قدمتها جاك الصينية في مصر، وذلك عن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وتعتمد هذه السيارة على باقة من التجهيزات، التي تتضمن وسائل الحماية والرفاهية، إلى جانب قدراتها الفنية.

أرخص 5 سيارات رياضية في السوق المصري.. بالأسعار

استطاعت السيارات الرياضية سواء من فئة الكروس أوفر، أو فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، أن تحظى بشعبية كبيرة في السوق المصري، نسبة إلى التجهيزات الفنية والتقنيات المستخدمة، بالإضافة إلى الارتفاع المناسب والتصميم الخارجي صاحب المفهوم الرياضي.

بوجاتي ميسترال رودستر.. قدرات خارقة بسعر لا يصدق

تعتبر السيارة ميسترال رودستر واحدة من أحدث إصدارات علامة بوجاتي الفرنسية، والتي تقدم بعدد محدود يقدر بحوالي 99 نسخة، وتأتي هذه السيارة بقدرات فنية عالية الأداء، مما يمنحها الأفضلية في التسارع والانطلاق.