أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات رياضية في السوق المصري.. بوجاتي ميسترال رودستر بقدرات خارقة وسعر لا يصدق

بينهم سيدة.. ارتفاع مصابي حريق شبرا الخيمة إلى 4 أشخاص
أحمد بلال: الأهلي فقد شخصيته أمام مودرن سبورت.. و«ريبيرو» يستحق 4 من 10
خطوة بخطوة .. ملخص توضيحي للمُستأجرين حول قانون الإيجار القديم
الهلال الأحمر المصري ومؤسسات المجتمع المدني تواصل العمل على مدار الساعة لإيصال المساعدات لغزة
بعد وفاة الطالبة الأولى على دفعتها .. هل الحسد يُسبّب الموت؟
إعلام فلسطيني: شهيد ومصابون جراء قصف الاحتلال وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة
موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع مودرن سبورت
تنطلق السبت القادم| 10معلومات رسمية عن امتحانات الدور الثاني 2025 للثانوية العامة
"الهيئة الوطنية" تعلن النتيجة النهائية لانتخابات الشيوخ .. الثلاثاء
استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا
مصرع 3 واعتقال 2 وسقوط أحد أفراد الشرطة في حادثة اقتحام مركز سراوان الإيراني
بينهم طفلة .. إصابة 6 أشخاص بحادث إطلاق نار في بالتيمور الأمريكية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
يحتوي سوق السيارات المصري، على الكثير من الطرازات المتنوعة، تختلف من ناحية العلامات وبلد المنشأ، والأسعار، بالإضافة إلى تنوع التقنيات الفنية وعناصر التصميم، ومنها فئة السيدان الشهيرة، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة.

شيري تيجو 3 موديل 2023 كاملة التجهيزات.. بأقل سعر
قدمت شيري الصينية مجموعة كبيرة من سياراتها داخل السوق المصري، والتي تنوعت بين فئة السيدان، والرياضية متعددة الاستخدام، ومن ابرز سيارات الـ SUV، هي النسخة تيجو 3 الشهيرة، والتي قدمت في مصر عبر فئة واحدة كاملة التجهيزات.

أسعار تويوتا برادو موديل 2025 في السعودية
تقدم العلامة اليابانية العريقة تويوتا، عددا كبيرا ومتنوعا من السيارات داخل السوق السعودي، والتي تختلف بحيث القدرات الفنية والتقنيات، إلى جانب تنوع عناصر التصميم، ومن أبرز تلك الإصدارات، هي الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV وخاصة الأيقونة الشهيرة برادو.

جاك JS4 موديل 2024 كسر زيرو.. أسعار سوق المستعمل
تعتبر السيارة JS4 من أشهر السيارات التي قدمتها جاك الصينية في مصر، وذلك عن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وتعتمد هذه السيارة على باقة من التجهيزات، التي تتضمن وسائل الحماية والرفاهية، إلى جانب قدراتها الفنية.

أرخص 5 سيارات رياضية في السوق المصري.. بالأسعار
استطاعت السيارات الرياضية سواء من فئة الكروس أوفر، أو فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، أن تحظى بشعبية كبيرة في السوق المصري، نسبة إلى التجهيزات الفنية والتقنيات المستخدمة، بالإضافة إلى الارتفاع المناسب والتصميم الخارجي صاحب المفهوم الرياضي.

بوجاتي ميسترال رودستر.. قدرات خارقة بسعر لا يصدق
تعتبر السيارة ميسترال رودستر واحدة من أحدث إصدارات علامة بوجاتي الفرنسية، والتي تقدم بعدد محدود يقدر بحوالي 99 نسخة، وتأتي هذه السيارة بقدرات فنية عالية الأداء، مما يمنحها الأفضلية في التسارع والانطلاق.

