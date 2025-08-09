قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أرخص 5 سيارات رياضية في السوق المصري.. بالأسعار

صبري طلبه

استطاعت السيارات الرياضية سواء من فئة الكروس أوفر، أو فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، أن تحظى بشعبية كبيرة في السوق المصري، نسبة إلى التجهيزات الفنية والتقنيات المستخدمة، بالإضافة إلى الارتفاع المناسب والتصميم الخارجي صاحب المفهوم الرياضي.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع أرخص 5 سيارات رياضية في السوق المصري.

شيري تيجو 4 برو

تعتمد السيارة شيري تيجو 4 برو على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر "تيربو" سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 111 حصانا، و138 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وتقدم أسعار السيارة في مصر بقيمة تتراوح بين 900,000 جنيه و 1,055,000 جنيه لموديلات 2026.

جاك S2

تعتمد جاك S2 على محرك 4 سلندر، بقوة 113 حصانًا، وتأتي السيارة بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبهذه القدرات تتسارع السيارة قياسًا من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 12.8 ثانية، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 6.5 لترًا لكل 100 كيلومتر، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 739,900 جنيه.

شانجان سى اس 55 بلس

تقدم السيارة شانجان سى اس 55 بلس 2026 بأسعار تتراوح بين 1,050,000 جنيه و 1,180,000 جنيه، وتعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 185 حصانًا، و300 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك، وتقنية الجر الأمامي للعجلات.

إم جي ZS

تأتي السيارة بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، 4 غيار، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 119 حصانًا، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، و تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 10.9 ثانية، بينما تقدم بأسعار رسمية تتراوح بين 990,000 جنيه و 1,040,000 جنيه لموديلات 2026.

نيسان جوك

تقدم نيسان جوك 2025 بسعر يتراوح بين 1,068,000 جنيه و 1,168,000 جنيه، وتستمد السيارة قوتها من محرك بقوة 115 حصانًا، سعة 1000 سي سي تيربو، و200 نيوتن متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك، وزمن للتسارع يقدر بـ 10.8 ثانية وصولاً من 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة.

