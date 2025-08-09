جاك JS4 موديل 2024 كسر زيرو.. أسعار سوق المستعمل

تعتبر السيارة JS4 من أشهر السيارات التي قدمتها جاك الصينية في مصر، وذلك عن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وتعتمد هذه السيارة على باقة من التجهيزات، التي تتضمن وسائل الحماية والرفاهية، إلى جانب قدراتها الفنية.

وظهرت السيارة جاك JS4 موديل 2024 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة كسر الزيرو، بعد أن قطعت عدد بسيط من الكيلومترات، مع مفهوم الفبريكا بالكامل، بسعر يبلغ 850 ألف جنيه للفئة عالية التجهيزات.

جاك JS4 موديل 2024

ولكن ننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية مراجعة الأسعار بحسب الفئة الموديلات المختلفة، بالإضافة إلى أهمية الكشف الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية.

مواصفات جاك JS4 موديل 2024

تعتمد السيارة جاك JS4 موديل 2024 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT، مع تقنية الجر الأمامي، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 147 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران عند 2000 دورة في الدقيقة.

جاك JS4 موديل 2024

تضم السيارة جاك JS4 موديل 2024 مجموعة من التجهيزات منها، نظام صوتي ترفيهي مكون من 6 مكبرات، شاشة وسطية تعمل باللمس يبلغ قياسها 10.25 بوصة، تدعم تطبيقات أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

جاك JS4 موديل 2024

وتأتي السيارة جاك JS4 موديل 2024 بمثبت سرعة، كاميرا خلفية لسهولة الركن، حساسات حركة، نظام مانع الانغلاق ABS الخاص بالفرامل، برنامج التوزيع الألكتروني EBD، نظام الثبات الألكتروني، قفل مركزي، مرايات كهربائية.