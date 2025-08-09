قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى لـ أسامة حمدان: سيب التكييفات وتعالى حرر الجانب الفلسطيني لمعبر رفح
تعرف على مجموعة مصر في الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا
وزير البترول الأسبق يكشف معلومات مهمة عن اتفاقيات الغاز مع إسرائيل
للحفاظ على سلالات نادرة | نكشف تفاصيل محطة الزهراء للخيول
جاك JS4 موديل 2024 كسر زيرو.. أسعار سوق المستعمل
تعرف على مجموعات الدور الرئيسي بمونديال اليد ومواعيد المباريات
المجموعة الثالثة| انتصار ساحق لإسبانيا على صربيا .. وخسارة ثالثة للجزائر في بطولة العالم لليد تحت 19 عاما
عبد المنعم سعيد: اللي هيحط رجله جوه الحدود المصرية هنقطعها
رامز جلال وأشرف زكي أبرز حضور عزاء سيد صادق .. صور
لحظة تصوير إعلان.. القبض على البلوجر حسناء شعبان برأس البر
مفكر سياسي: جيش إسرائيل عقيدته عدوانية وأفكاره عنصرية
سعيد: إسرائيل عايزة تقضي على عناصر حماس واحد واحد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

جاك JS4 موديل 2024 كسر زيرو.. أسعار سوق المستعمل

جاك JS4 موديل 2024
جاك JS4 موديل 2024
صبري طلبه

تعتبر السيارة JS4 من أشهر السيارات التي قدمتها جاك الصينية في مصر، وذلك عن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وتعتمد هذه السيارة على باقة من التجهيزات، التي تتضمن وسائل الحماية والرفاهية، إلى جانب قدراتها الفنية.

وظهرت السيارة جاك JS4 موديل 2024 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة كسر الزيرو، بعد أن قطعت عدد بسيط من الكيلومترات، مع مفهوم الفبريكا بالكامل، بسعر يبلغ 850 ألف جنيه للفئة عالية التجهيزات.

 جاك JS4 موديل 2024

ولكن ننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية مراجعة الأسعار بحسب الفئة الموديلات المختلفة، بالإضافة إلى أهمية الكشف الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية.

مواصفات جاك JS4 موديل 2024

تعتمد السيارة جاك JS4 موديل 2024 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT، مع تقنية الجر الأمامي، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 147 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران عند 2000 دورة في الدقيقة.

 جاك JS4 موديل 2024

تضم السيارة جاك JS4 موديل 2024 مجموعة من التجهيزات منها، نظام صوتي ترفيهي مكون من 6 مكبرات، شاشة وسطية تعمل باللمس يبلغ قياسها 10.25 بوصة، تدعم تطبيقات أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

 جاك JS4 موديل 2024

وتأتي السيارة جاك JS4 موديل 2024 بمثبت سرعة، كاميرا خلفية لسهولة الركن، حساسات حركة، نظام مانع الانغلاق ABS الخاص بالفرامل، برنامج التوزيع الألكتروني EBD، نظام الثبات الألكتروني، قفل مركزي، مرايات كهربائية.

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

نعمة أم إبراهيم

الأرباح السبب.. تفاصيل القبض على نعمة أم إبراهيم | صور

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

تنسيق الجامعات 2025

غدًا.. انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد 2025

المتهمة

القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم في البحيرة| فيديو

الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي

حتى لا تكون فريسة للنصب .. قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة قي مصر

محمد رمضان مع عائلة ترامب

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

الايجار القديم

قانون الإيجار القديم.. إجراءات لإخلاء الوحدة السكنية حال امتناع المستأجر عن التسليم

حريق

القليوبية .. وفاة 4 أشخاص في حريق مصنع بلاستيك بشبرا الخيمة

حملات ازاله

الدقهلية .. انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الـ27 لإزالة التعديات

حملات بيطرية بالغربية

قافلة بيطرية في الغربية تعالج آلاف الحيوانات والطيور مجانا

بالصور

مستقبل وطن يقدم رحلة عمرة مجانية ومبلغا ماليا لأسرة شهيد لقمة العيش بالشرقية

وفد حزب مستقبل وطن
وفد حزب مستقبل وطن
وفد حزب مستقبل وطن

بالبوركيني.. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهورها

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

المجموعة السابعة|مصر تحسم الصدارة على حساب اليابان والبحرين تحقق فوزا شرفيا علي كوريا الجنوبية في مونديال اليد

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة الثانية للمرشحين للعمل بالطب الشرعي

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة الثانية للمرشحين للعمل بمصلحة الطب الشرعي
الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة الثانية للمرشحين للعمل بمصلحة الطب الشرعي
الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة الثانية للمرشحين للعمل بمصلحة الطب الشرعي

فيديو

ايمان عبد اللطيف

ألفاظ خادشة .. تفاصيل القبـ.ض على البلوجر نعمة أم إبراهيم

ايمان عبد اللطيف

حقيقة إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية | التعليم توضح

ايمان عبد اللطيف

عيار 21 بكام ؟ تغير مفاجئ في سعر الذهب

الفنان أحمد عبد العزيز

أول تعليق من أحمد عبد العزيز على رفض مصافحة أحد معجبينه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

