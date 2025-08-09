قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الابتسامة الأخيرة| شاهد آخر ظهور للفنان سيد صادق قبل رحيله.. صور
عادل أحمد أفضل لاعب في مباراة مصر واليابان ببطولة العالم للناشئين
الرقابة المالية: 16.4 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مايو الماضي
أعلى 10 لاعبين أجرا في العالم.. ما موقف الثنائي صلاح ومرموش؟
مجلس الأمن يؤجل جلسته الطارئة بشأن غزة 24 ساعة استجابة لطلب إسرائيل
سيطرة الأحمر وإنذران.. شوط أول سلبي بين الأهلي ومودرن سبورت
أيتن عامر تتألق في أحدث ظهور لها من مراسي
الأولى على دفعتها وحافظة القرآن كله|وفاة الطالبة"منة" تهز فيسبوك وبيانات رسمية لنعيها
نائبة بـ الشيوخ: زيارة وزير خارجية تركيا لمصر تحول استراتيجي بمسار العلاقات
أحمد موسى لـ أسامة حمدان: سيب التكييفات وتعالى حرر الجانب الفلسطيني لمعبر رفح
تعرف على مجموعة مصر في الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا
وزير البترول الأسبق يكشف معلومات مهمة عن اتفاقيات الغاز مع إسرائيل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أسعار تويوتا برادو موديل 2025 في السعودية

تويوتا برادو موديل 2025
تويوتا برادو موديل 2025
صبري طلبه

تقدم العلامة اليابانية العريقة تويوتا، عددا كبيرا ومتنوعا من السيارات داخل السوق السعودي، والتي تختلف بحيث القدرات الفنية والتقنيات، إلى جانب تنوع عناصر التصميم، ومن أبرز تلك الإصدارات، هي الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV وخاصة الأيقونة الشهيرة برادو.

القدرات الفنية وتجهيزات تويوتا برادو موديل 2025

تعتمد السيارة تويوتا برادو موديل 2025 على محرك بنزين بقوة 267 حصانًا، و430 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الدفع الرباعي للعجلات.

 تويوتا برادو موديل 2025

وتأتي السيارة تويوتا برادو موديل 2025 بتجهيزات مختلفة منها، نظام صوتي ترفيهي يتراوح بين 6 أو 10 مكبرات، شاشة تعمل باللمس بقياس يتراوح بين 8 و12.3 بوصة، مع تقنية دعم التطبيقات الذكية أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

 تويوتا برادو موديل 2025

وزودت السيارة تويوتا برادو موديل 2025 بلوحة عدادات قياسها بين 7 و12.3 بوصة، مع تجهيزات ـخرى تتضمن وسائد هوائية، مثبت سرعة، نوافذ ومرايات جانبية كهربائية، مكيف هواء أوتوماتيكي، جنوط رياضية، حساسات حركة وكاميرا للمتابعة.

 تويوتا برادو موديل 2025


أسعار تويوتا برادو موديل 2025 في السعودية 

تقدم السيارة تويوتا برادو موديل 2025 في السعودية بعدد من الفئات بسعر يبدأ من 193,775 ريالا للفئة الأولى، و 208,150 ريالا للفئة الثانية، وبسعر 201,250 ريالا للفئة الثالثة، بينما تتراوح أسعار الفئتين الرابعة والخامسة بين 224,250 ريالا و 220,455 ريالا.

 تويوتا برادو موديل 2025

أما عن أسعار الفئة TXL-3 السادسة فيقدر بحوالي 232,300 ريال، وبسعر يتراوح بين 249,550 ريالا و273,815 ريالا للفئتين السابعة والثامنة، وبسعر يبلغ 288,305 ريالات للفئة عالية التجهيزات.

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

نعمة أم إبراهيم

الأرباح السبب.. تفاصيل القبض على نعمة أم إبراهيم | صور

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

تنسيق الجامعات 2025

غدًا.. انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد 2025

المتهمة

القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم في البحيرة| فيديو

الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي

حتى لا تكون فريسة للنصب .. قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة قي مصر

محمد رمضان مع عائلة ترامب

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

البلوجر حسناء شعبان

لحظة تصوير إعلان.. القبض على البلوجر حسناء شعبان برأس البر

حريق

القليوبية .. وفاة 4 أشخاص في حريق مصنع بلاستيك بشبرا الخيمة

حملات ازاله

الدقهلية .. انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الـ27 لإزالة التعديات

حملات بيطرية بالغربية

قافلة بيطرية في الغربية تعالج آلاف الحيوانات والطيور مجانا

بالصور

هذا ما سيحدث لك إذا رفعت ذراعيك إلى الأعلى لفترة طويلة ؟

مخاطر رفع الذراع لأعلى لفترات طويلة
مخاطر رفع الذراع لأعلى لفترات طويلة
مخاطر رفع الذراع لأعلى لفترات طويلة

مستقبل وطن يقدم رحلة عمرة مجانية ومبلغا ماليا لأسرة شهيد لقمة العيش بالشرقية

وفاة عامل نظافة
وفاة عامل نظافة
وفاة عامل نظافة

بالبوركيني.. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهورها

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

المجموعة السابعة|مصر تحسم الصدارة على حساب اليابان والبحرين تحقق فوزا شرفيا علي كوريا الجنوبية في مونديال اليد

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين

ايمان عبد اللطيف

اعرف هتدفع كام .. موعد زيادة الإيجار القديم

ايمان عبد اللطيف

السبب الحقيقي لوفـاة طبيبة مستشفى قصر العيني

ايمان عبد اللطيف

ألفاظ خادشة .. تفاصيل القبـ.ض على البلوجر نعمة أم إبراهيم

ايمان عبد اللطيف

حقيقة إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية | التعليم توضح

