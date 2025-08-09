تقدم العلامة اليابانية العريقة تويوتا، عددا كبيرا ومتنوعا من السيارات داخل السوق السعودي، والتي تختلف بحيث القدرات الفنية والتقنيات، إلى جانب تنوع عناصر التصميم، ومن أبرز تلك الإصدارات، هي الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV وخاصة الأيقونة الشهيرة برادو.

القدرات الفنية وتجهيزات تويوتا برادو موديل 2025

تعتمد السيارة تويوتا برادو موديل 2025 على محرك بنزين بقوة 267 حصانًا، و430 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الدفع الرباعي للعجلات.

تويوتا برادو موديل 2025

وتأتي السيارة تويوتا برادو موديل 2025 بتجهيزات مختلفة منها، نظام صوتي ترفيهي يتراوح بين 6 أو 10 مكبرات، شاشة تعمل باللمس بقياس يتراوح بين 8 و12.3 بوصة، مع تقنية دعم التطبيقات الذكية أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

تويوتا برادو موديل 2025

وزودت السيارة تويوتا برادو موديل 2025 بلوحة عدادات قياسها بين 7 و12.3 بوصة، مع تجهيزات ـخرى تتضمن وسائد هوائية، مثبت سرعة، نوافذ ومرايات جانبية كهربائية، مكيف هواء أوتوماتيكي، جنوط رياضية، حساسات حركة وكاميرا للمتابعة.

تويوتا برادو موديل 2025



أسعار تويوتا برادو موديل 2025 في السعودية

تقدم السيارة تويوتا برادو موديل 2025 في السعودية بعدد من الفئات بسعر يبدأ من 193,775 ريالا للفئة الأولى، و 208,150 ريالا للفئة الثانية، وبسعر 201,250 ريالا للفئة الثالثة، بينما تتراوح أسعار الفئتين الرابعة والخامسة بين 224,250 ريالا و 220,455 ريالا.

تويوتا برادو موديل 2025

أما عن أسعار الفئة TXL-3 السادسة فيقدر بحوالي 232,300 ريال، وبسعر يتراوح بين 249,550 ريالا و273,815 ريالا للفئتين السابعة والثامنة، وبسعر يبلغ 288,305 ريالات للفئة عالية التجهيزات.