الجيش الليبي يكشف حقيقة مزاعم منح الجنسية لمليون فلسطيني
عايز تعمل تمارين؟.. اعرف معدل ممارسة الرياضة المُفيد للصحة
هل من حق البنت منع والدها من الزواج بأخرى بعد وفاة أمها؟.. دينا أبو الخير تجيب
رسميا. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
سوزوكي سويفت 2022.. سيارة اقتصادية أوتوماتيك بهذا السعر
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد
للمستفيدين بالقانون الجديد .. ضوابط صرف الدعم النقدي المشروط
الخارجية السورية تعلق على مؤتمر المكونات.. ورفض لتكرار تجربة حزب الله
تجنيد احتياطي جديد وتحركات مُكثفة.. الجيش الإسرائيلي يستعد لمعركة غزة
هشام حنفي: الأهلي استسهل مواجهة مودرن سبورت.. وريبيرو أخطأ في التشكيل
بدء تحرّك قافلة المساعدات الإنسانية الـ 11 من مصر إلى غزة
لماذا أوصى النبي بالجلوس بعد الفجر حتى الشروق .. لجلب 7 أرزاق
تكنولوجيا وسيارات

سوزوكي سويفت 2022.. سيارة اقتصادية أوتوماتيك بهذا السعر

صبري طلبه

تعتبر السيارة سوزوكي سويفت، من أشهر سيارات الهاتشباك التي انطلقت في السوق المصري، واكتسبت السيارة شعبية كبيرة، نسبة إلى التصميم الخارجي، بالإضافة إلى التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب كونها من أبرز السيارات الاقتصادية في الوقود.

وظهرت السيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة الفبريكا بالكامل من الداخل والخارج، وبسعر يبلغ 650 ألف جنيه.

وننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة، بأهمية الفحص الشامل، ومراجعة متوسط الأسعار.

سوزوكي سويفت 2022 


|القدرات الفنية للسيارة سوزوكي سويفت 2022 

تعتمد سوزوكي سويفت 2022 على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 84 حصانًا، و113 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات.

سوزوكي سويفت 2022 

وتتسارع السيارة سوزوكي سويفت 2022 قياسيًا من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 12.9 ثانية، بينما تستهلك كمية من الوقود تقدر بـ 6.2 لتر، عند قطع مسافة إجمالية قدرها 100 كم.

سوزوكي سويفت 2022 

تجهيزات سوزوكي سويفت 2022 

تضم السيارة سوزوكي سويفت 2022 نظاما صوتيا مكونا من 4 مكبرات، مدخل AUX و USB، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط، عجلة قيادة متعددة الوظائف، قفل مركزي للأبواب، ريموت تحكم، جنوط رياضية، وسائد هوائية للحماية، مكيف هواء.

سوزوكي سويفت 2022 

كما تضم السيارة سوزوكي سويفت 2022 فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، نوافذ كهربائية، إنذار مانع للسرقة، مصابيح أمامية حادة الشكل، إضاءة نهارية على جانبي الصادم، شبكة متعددة الفتحات الهوائية.

سوزوكي سويفت سوزوكي سويفت سعر  سوزوكي سويفت أسعار  سوزوكي سويفت

