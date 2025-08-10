قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات هيونداي كونا 2025 في السوق السعودي

صبري طلبه

تعتبر السيارة هيونداي كونا من ابرز السيارات المقدمة من الصانع الكوري الجنوبي داخل السوق السعودي، وذلك عن الفئة الرياضية، والتي يتم طرحها عبر 6 فئات متنوعة، بأسعار تتراوح بين 89,035 ريال و 119,050 ريال سعودي.

تجهيزات السيارة هيونداي كونا 2025

تضم هيونداي كونا 2025 شاشة عدادات قياسها 12.3 بوصة، بالإضافة إلى شاشة اخرى تعمل باللمس قياس 12.3 بوصة، تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالإضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي يصل إلى 8 مكبرات.

زودت السيارة هيونداي كونا 2025 بجنوط رياضية قياسها 17 بوصة، فتحة سقف، مصابيح LED، حساسات ركن أمامية وخلفية حسب الفئة، كاميرا للمتابعة، وسائد هوائية متقدمة، نظام التحذير من التصادم، المساعدة على تحديد المسار، رصد النقاط العمياء.

وتأتي السيارة هيونداي كونا 2025 بمحركات تتراوح قوتها بين 133 و201 حصانًا، و188 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، والقدرة على التسارع من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة خلال 7 ثواني.

أسعار السيارة هيونداي كونا موديل 2025 في السعودية 

تقدم السيارة هيونداي كونا 2025 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 89,035 ريال للفئة الأولى، وبسعر يبلغ 95,935 ريال للفئة الثانية، بينما تقدم الفئة الثالثة بسعر 104,100 ريال سعودي.

أما عن الفئة الرابعة HEV Smart والفئة الخامسة HEV Comfort Plus فتتراوح أسعارهم بين 103,985 ريال و115,485 ريال، ويصل سعر الفئة السادسة Premium إلى 119,050 ريال سعودي.

