سعر ومواصفات هيونداي كريتا 2025 في الإمارات .. صور

تقدم هيونداي الكورية الجنوبية، مجموعة من السيارات المتنوعة، منها الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والكروس أوفر، ومن أبرز هذه الإصدارات هي النسخة كريتا موديل 2025، والتي تقدم في السوق الإماراتي بسعر يبدأ من 75,900 درهم.

محرك السيارة هيونداي كريتا موديل 2025

تعتمد هيونداي كريتا موديل 2025 على محرك رباعي الإسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن أن ينتج قوة قدرها 115 حصانًا، و144 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيك.

هيونداي كريتا موديل 2025

تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 170 كيلومتر في الساعة، بينما تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 12 ثانية، وتعتمد السيارة فنيًا على تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

هيونداي كريتا موديل 2025

تجهيزات هيونداي كريتا موديل 2025

تضم السيارة هيونداي كريتا موديل 2025 تجهيزات متنوعة منها، وسائد هوائية للحماية، حساسات ركن، كاميرا للمتابعة ولسهولة الاصطفاف، مثبت سرعة، مرايات جانبية كهربائية، مساعد فرامل BA، مانع الانغلاق الخاص بالفرامل ABS، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD.

هيونداي كريتا موديل 2025

تحتوي هيونداي كريتا موديل 2025 على شاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة إلى زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، جنوط رياضية، نظام صوتي ترفيهي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام صوتي ترفيهي.

أسعار السيارة هيونداي كريتا موديل 2025 في الإمارات

تقدم السيارة هيونداي كريتا موديل 2025 في السوق الإماراتي بسعر يبدأ من 75,900 درهم إلى 79,500 درهم إمارتي.