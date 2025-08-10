قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول تعليق من «ريبييرو» بعد تعادل الأهلي مع مودرن سبورت
إعلامي: حامد حمدان سينضم للزمالك.. وتوفيق محمد إلى الأهلي في يناير
انقلاب داخلي بالمحكمة الجنائية.. خطة سرية لحماية قادة إسرائيل من المُحاكمة
ما هي الحقوق المشتركة بين الزوجين لينعما بحياة مستقرة وهادئة؟.. اعرفها
اتصالات النواب: مفاجآت بتحقيقات البلوجرز الأيام المقبلة
استهداف مُدبّر .. القصة الكاملة لاختراق باحثين إسرائيليين لـ شات جي بي تي
لا أحد يملك الحقيقة .. يسري الفخراني يكشف عن حالة أنغام الصحية
بعد السيطرة على الحريق|عودة تشغيل محطة شبرا الخيمة وانتظام حركة القطارات بالخط الثاني.. صور
أداء ضعيف .. عماد متعب ينتقد أداء الأهلي بعد التعادل مع مودرن سبورت
هل قيام الليل يعوّض الصلاة الفائتة؟.. انتبه خطأ شائع يقع فيه كثيرون
برواتب 9 آلاف جنيه.. وظائف خالية لجميع المؤهلات اعرف الأوراق المطلوبة
7.2 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال مايو 2025.. الأجهزة الكهربائية في المقدمة
بوجاتي ميسترال رودستر.. قدرات خارقة بسعر لا يصدق

صبري طلبه

تعتبر السيارة ميسترال رودستر واحدة من أحدث إصدارات علامة بوجاتي الفرنسية، والتي تقدم بعدد محدود يقدر بحوالي 99 نسخة، وتأتي هذه السيارة بقدرات فنية عالية الأداء، مما يمنحها الأفضلية في التسارع والانطلاق.

وتأتي السيارة ميسترال رودستر بتصميم خاطف للأنظار، حيث تتمتع بهيكل انسيابي، وجنوط رياضية، بالإضافة إلى إطلالة السقف المكشوف، مع مصابيح أمامية حادة الشكل، وإضاءة LED، صادم أمامي وخلفي بمظهر رياضي، وهي السمة الغالبة على هذه الأيقونة الخارقة.

القدرات الفنية لسيارة بوجاتي ميسترال رودستر 

تعتمد السيارة بوجاتي ميسترال رودستر على محرك مكون من 16 اسطوانة، سعة 8000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 1176 كيلووات ما يعادل 1600 حصانًا، و1600 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء.

تسارع بوجاتي ميسترال رودستر الخارقة 

تصل السيارة بوجاتي ميسترال رودستر إلى سرعة قصوى تتراوح بين 380 و420 كيلومترًا في الساعة، بينما يمكنها التسارع والانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 2.5 ثانية.

سعر السيارة بوجاتي ميسترال رودستر

كشفت بوجاتي أن السيارة ميسترال رودستر، ستقدم بقيمة قدرها 6 ملايين يورو.

