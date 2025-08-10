بوجاتي ميسترال رودستر.. قدرات خارقة بسعر لا يصدق

تعتبر السيارة ميسترال رودستر واحدة من أحدث إصدارات علامة بوجاتي الفرنسية، والتي تقدم بعدد محدود يقدر بحوالي 99 نسخة، وتأتي هذه السيارة بقدرات فنية عالية الأداء، مما يمنحها الأفضلية في التسارع والانطلاق.

وتأتي السيارة ميسترال رودستر بتصميم خاطف للأنظار، حيث تتمتع بهيكل انسيابي، وجنوط رياضية، بالإضافة إلى إطلالة السقف المكشوف، مع مصابيح أمامية حادة الشكل، وإضاءة LED، صادم أمامي وخلفي بمظهر رياضي، وهي السمة الغالبة على هذه الأيقونة الخارقة.

القدرات الفنية لسيارة بوجاتي ميسترال رودستر

تعتمد السيارة بوجاتي ميسترال رودستر على محرك مكون من 16 اسطوانة، سعة 8000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 1176 كيلووات ما يعادل 1600 حصانًا، و1600 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء.

تسارع بوجاتي ميسترال رودستر الخارقة

تصل السيارة بوجاتي ميسترال رودستر إلى سرعة قصوى تتراوح بين 380 و420 كيلومترًا في الساعة، بينما يمكنها التسارع والانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 2.5 ثانية.

سعر السيارة بوجاتي ميسترال رودستر

كشفت بوجاتي أن السيارة ميسترال رودستر، ستقدم بقيمة قدرها 6 ملايين يورو.