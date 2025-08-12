قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكشف عن دودج دورانجو 2026 عالميًا.. أسعار ومواصفات

 دودج دورانجو 2026
 دودج دورانجو 2026
صبري طلبه

كشفت دودج العالمية عن إطلاق أحدث إصداراتها من طرازات دورانجو، تحت موديلات 2026، وتعد هذه النسخة واحدة من أشهر وأقوى السيارات الرياضية من فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، والتي تتمتع بالكثير من القدرات.

الأداء الفني لسيارة دودج دورانجو 2026

تعتمد السيارة دودج دورانجو 2026 على محرك ثماني الأسطوانات V8، سعة 5700 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 360 حصانًا بزيادة قدرها 65 حصانًا مقارنة بالإصدار السابق، بالإضافة إلى طرحها عبر محرك اخر بقوة 470 حصانًا، سعة 6400 سي سي، و637 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

 دودج دورانجو 2026

وعندما تذكر دودج دورانجو 2026، فلابد أن نتحدث عن الأيقونة الاشهر هيكات، والتي تقدم بمحرك 8 سلندر، سعة 6200 سي سي، سوبر تشارجد، قادر على إنتاج 710 حصانًا، و874 نيوتن متر من عزم الدوران.

 دودج دورانجو 2026

وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة دودج دورانجو 2026 هيلكات، من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 3.9 ثانية، مما يجعلها واحدة من أسرع السيارات الرياضية من فئة الـ SUV متعددة الاستخدام حول العالم.

 دودج دورانجو 2026

أسعار السيارة دودج دورانجو 2026 

تقدر أسعار السيارة دودج دورانجو 2026 في السوق العالمي بحوالي 44,490 دولار أمريكي، ومايقرب من 50 ألف دولار للفئة الأعلى تجهيزًا، أما الاصدار الأسطوري هيلكات فيبدأ من 81,990 دولار أمريكي.

