بقوة 550 حصانًا.. مازيراتي تكشف النقاب عن GranTurismo | صور

تواصل مازيراتي الإيطالية من تعزيز تواجدها في السوق العالمي للسيارات، بعد أن كشفت عن إطلاق نسختها الجديدة من الأيقونة GranTurismo، والتي تأتي بتصميم رياضي، مع الطابع الأنيق الخاص بالعلامة الإيطالية، إضافة إلى حزمة عالية الأداء من التجهيزات

القدرات الفنية لسيارة مازيراتي GranTurismo

تعتمد السيارة مازيراتي GranTurismo على محرك سداسي الأسطوانات 6 سلندر، سعة 3000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 361 كيلووات، أي ما يعادل 490 حصانًا، بالإضافة إلى قوة إجمالية قدرها 404 كيلووات أي 550 حصانًا للفئة Trofeo.

مازيراتي GranTurismo

ويقدر عزم دوران مازيراتي GranTurismo بحوالي 650 نيوتن متر، وتعتمد السيارة من الناحية الفنية على نواقل سرعات عالية الأداء، مع قفل تفاضلي مثبت على المحور الخلفي، إلى جانب أنظمة تعليق تتناسب مع المفهوم الخاص بهذه السيارة.

مازيراتي GranTurismo

تأتي السيارة مازيراتي GranTurismo بصندوق للأمتعة قياس 310 لترًا، أما من الناحية الأمامية فجاءت بشكل يتسم بالشراسة، مع إضاءة LED، وتصميم الكوبيه ثنائي الأبواب، بالإضافة إلى جنوط رياضية متعددة الأضلاع ذات مظهر هندسي أنيق، وشبكات أمامية ذات تكوين ثلاثي إلى جانب شبكة في المقدمة تحمل شعار العلامة الإيطالية.

مازيراتي GranTurismo

حصلت السيارة مازيراتي GranTurismo من الداخل على مقصورة عصرية، حيث تضم عجلة قيادة متعددة الوظائف مالتي فانكشن، مقاعد رياضية تعزز من المفهوم الخاص بهذه السيارة، بالإضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيك، نظام ترفيهي صوتي عالي الأداء، مستشعرات حركة، كاميرا للمتابعة، وسائد هوائية متقدمة، باقة من أنظمة المساعدة.