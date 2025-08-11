قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضوابط استقطاع أجور العاملين بالقطاع الخاص
طريقة التقديم في المعاهد الصحية الشرطية| تفاصيل
أوصيكم بفلسطين.. آخر كلمات الصحفي الفلسطيني أنس الشريف قبل استشهاده
غزة.. 5 شهداء بينهم أربعة صحفيين في قصف للاحتلال أمام مستشفى الشفاء
عبد الظاهر السقا: اعتذار حسام حسن لجمهور الأهلي غير مفهوم
معسكر منتخب مصر ينطلق 7 ديسمبر.. وحسام حسن يرغب في ضم ثنائي الأهلي
الأماكن الشاغرة بـ المرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2024
شروط حددها القانون لإدخال المحاصيل للحجر الزراعي.. تعرف عليها
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 هنا.. رابط سريع
هيونداي إلنترا 2025 كسر زيرو .. أسعار المستعمل تنخفض
حالات يجوز فيها الغيبة بدون ذنب.. علي جمعة يوضحها
تكنولوجيا وسيارات

بقوة 214 حصانًا.. ماذا تقدم هافال H9 SU موديل 2025 الجديدة؟

هافال H9 SU موديل 2025
هافال H9 SU موديل 2025
صبري طلبه

تعزز هافال الصينية من تواجدها في الأسواق العالمية، بعد تقديم نسختها H9 SU موديل 2025، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، وتقدم هذه السيارة الكثير من التجهيزات، بالإضافة إلى تقنيات الحماية والرفاهية، والتصميم الخارجي من عائلة الـ SUV.

القدرات الفنية للسيارة هافال H9 SU موديل 2025

تعتمد هافال H9 SU موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 214 حصانًا، و380 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيك.

هافال H9 SU موديل 2025

تجهيزات ومواصفات هافال H9 SU موديل 2025

تضم السيارة هافال H9 SU موديل 2025 مجموعة من التجهيزات والمواصفات، التي تتضمن وسائل الرفاهية والحماية منها، حساسات أمامية وخلفية، كاميرا 360 للمساعدة على التحكم، نظام مراقبة النقطة العمياء، نظام التحذير عند الخروج عن المسار، نظام مراقبة ضغط الإطارات.

هافال H9 SU موديل 2025

كما تضم السيارة نظام الثبات الإلكتروني ESP، نظام مكابح مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرمل، مثبت سرعة، مساعد صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، نظام التحذير من التصادم الأمامي، نظام المحافظة على المسار، تنبيه حركة المرور الخلفية.

هافال H9 SU موديل 2025

تحتوي السيارة هافال H9 SU موديل 2025 على نظام صوتي ترفيهي يصل إلى 10 مكبرات، شاشة تعمل باللمس تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو بقياس 14.6 بوصة، شاحن لاسلكي للهواتف، بصمة تشغيل داخلية وخارجية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء أوتوماتيكي مع فتحات خلفية، إضاءة محيطة، مقاعد جلدية كهربائية التحكم.

