شيري تيجو 8 موديل 2025 بأرخص سعر لكسر الزيرو

تعتبر السيارة شيري تيجو 8 واحدة من أبرز السيارات الصينية التي انطلقت في السوق المصري، وذلك عن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وطرحت السيارة عبر باقة من التجهيزات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى حزمة من وسائل الرفاهية والتحكم.

وظهرت السيارة شيري تيجو 8 موديل 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة، ولكن بحالة كسر الزيرو، بعد أن قطعت مسافة إجمالية لا تتعدى الـ 4000 كم، وبسعر يبلغ مليون و50 ألف جنيه للفئة لكجري عالية التجهيزات.

شيري تيجو 8

وننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية الفحص الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية، سواء من الداخل أو الخارج، بالإضافة إلى مراجعة متوسط الاسعار وعمل مقارنة شاملة مع نفس الفئة.

شيري تيجو 8

القدرات الفنية للسيارة شيري تيجو 8

تعتمد شيري تيجو 8 على تقنية الجر الأمامي للعجلات، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 145 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 6 غيار.

شيري تيجو 8

تضم السيارة شيري تيجو 8 كاميرا خلفية، حساسات ركن، مرايات جانبية كهربائية، مثبت سرعة، جنوط رياضية، إضاءة LED، مصابيح ضباب، فتحة سقف بانوراما، زجاج خلفي مظلل، بصمة خارجية، زر تشغيل وإيقاف المحرك.

شيري تيجو 8

كما تضم السيارة شيري تيجو 8 نظام صوتي ترفيهي، مدخل AUX و USB، وسائد هوائية للحماية، فرامل ABS، مانع الانغلاق، نظام الثبات الالكتروني، مقاعد كهربائية للتحكم في أوضاع الجلوس، شاشة تعمل باللمس، مقود حركة متعدد الوظائف.