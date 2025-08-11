هيونداي إلنترا 2025 كسر زيرو .. أسعار المستعمل تنخفض

شهد سوق السيارات المستعملة في مصر، انخفاضات كبيرة خلال الأيام الماضية، وشمل هذه التخفيض عددا متنوعا من الإصدارات، منها العلامات الكورية الجنوبية، والتي تتضمن إصدارات هيونداي، وغيرها من علامات أخرى تختلف من ناحية المنشأ، أو التصميم والتجهيزات.

وظهرت السيارة هيونداي إلنترا AD موديل 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بسعر مليون و20 ألف جنيه للفئة الثانية، والتي كانت تباع سابقا “كسر زيرو” بقيمة تتجاوز مليون و80 ألف جنيه.

وننصح دومًا متابعة متوسط أسعار أي سيارة ترغب في شرائها، والمقارنة الشاملة، إضافة إلى الفحص الفني والهيكلي.

هيونداي إلنترا AD موديل 2025

القدرات الفنية للسيارة هيونداي إلنترا AD موديل 2025

تعتمد هيونداي إلنترا AD موديل 2025 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 1600 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 127 حصانًا، و155 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك.

هيونداي إلنترا AD موديل 2025

وتتسارع السيارة هيونداي إلنترا AD موديل 2025 من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 11.6 ثانية، مع معدل استهلاك للوقود بنسبة 6.8 لتر عند خوض مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

هيونداي إلنترا AD موديل 2025

تضم السيارة هيونداي إلنترا AD موديل 2025 نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مرايات جانبية ضم، ريموت تحكم في فتح وغلق السيارة، مدخل AUX و USB، بلوتوث، عجلة قيادة متعددة الوظائف، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، مصابيح ضبابة، جنوط.