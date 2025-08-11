تبدأ من 67 ألف ريال.. سعر شانجان إيدو بلس 2025 في السوق السعودي

يحتوي السوق السعودي للسيارات على مجموعة من الإصدارات المتنوعة، منها طرازات الصانع الصيني، ومن أبرزها النسخة شانجان إيدو بلس موديل 2025، والتي تقدم من خلال 3 فئات بسعر يبدأ تحديدًا من 67,275 ريالا سعوديا.

مواصفات شانجان إيدو بلس 2025

تأتي السيارة شانجان إيدو بلس 2025 بمحرك رباعي الأسطوانات، تيربو، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 178 حصانًا، و300 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات بتقنية الدفع الأمامي للعجلات 7 غيار DSG.

شانجان إيدو بلس 2025

تحتوي السيارة شانجان إيدو بلس 2025 على فرامل يد كهربائية أوتو هولد، شاشة تعمل باللمس قياسها 13.2 بوصة، بلوتوث، مكبرات صوتية تتراوح بين 4 و 6 مكبرات، لوحة عدادات 10.25 بوصة، فتحة سقف، حساسات مطر، حساسات ضوء، مرايات جانبية كهربائية.

شانجان إيدو بلس 2025

كما زودت السيارة شانجان إيدو بلس 2025 بمقاعد من الجلد ذات تحكم كهربائية للفئات عالية التجهيز، شاحن لاسلكي للهواتف، مثبت سرعة، نظام التحذير من التصادم الأمامي، رصد النقاط العمياء، فتحة سقف، إضاءة داخلية، نظام تحديد الحارة المرورية، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

شانجان إيدو بلس 2025

ترتكز السيارة شانجان إيدو بلس 2025 على جنوط رياضية يصل قياسها إلى 18 بوصة، وقاعدة عجلات بطول 2765 مم، وبنسبة طول كلي تقدر بـ 4770 مم، و1840 مم للعرض الكلي، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1450 مم.

أسعار السيارة شانجان إيدو بلس 2025 في السعودية

تقدم السيارة شانجان إيدو بلس 2025 في السعودية عبر 3 فئات من التجهيزات، الأولى بسعر 67,275 ريالا سعوديا، بينما يتراوح سعر الفئة الثانية والثالثة بين 72,335 ريالا سعوديا و80,500 ريال سعودي.