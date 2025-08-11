قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طلق ناري وقطعة أرض.. تفاصيل مقـ.تل بطل سباق السيارات بالقليوبية
توتر في بيروت .. الجيش اللبناني ينتشر بكثافة وأنصار حزب الله يتحدّون قرار حصر السلاح
فضل المحافظة على الوضوء.. 8 فوائد لا تحرم نفسك منها
الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2025
ترامب يمدد تعليق الرسوم الجمركية على البضائع الصينية لمدة 90 يوما
بريطانيا وكندا تؤكدان على ضرورة عدم فرض السلام على أوكرانيا
بعد فتح باب التقديم.. شروط الالتحاق بالمعاهد الصحية الشرطية
المتحف المصري الكبير.. مصر تعيد إحياء أسطورة الحضارة الفرعونية بحدث عالمي في نوفمبر
أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الثلاثاء 12 أغسطس
طريقة استخراج شهادة التحركات إلكترونيا 2025
ملابس الحماية من الأشعة فوق البنفسجية.. من يحتاج إليها؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 12 أغسطس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
5 سيارات أوتوماتيك زيرو بأقل أسعار في مصر

يبحث الكثير من الراغبين في فرصة شراء سيارة جديدة، عن سيارات ذات ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، إلى جانب عنصر السعر، والذي يشكل أهمية كبيرة، وسط تنوع الإصدارات والموديلات داخل السوق المصري.

 5 سيارات أوتوماتيك زيرو بأقل أسعار في مصر :

 

رينو تاليانت

رينو تاليانت

تعتمد السيارة رينو تاليانت على محرك ثلاثي الأسطوانات 3 سلندر، سعة 1000 سي سي "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 100 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء طراز CVT، وتتراوح أسعار السيارة بين 699,000 جنيه و 799,000 جنيه.

شيري اريزو 5

شيري اريزو 5

زودت السيارة شيري اريزو 5 موديل 2026 بناقل حركة أوتوماتيك للفئة الثانية والثالثة، بالإضافة إلى ناقل حركة مانيوال 5 غيار للفئة الأولى، مع محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 114 حصان وعزم دوران 141 نيوتن متر، وتتراوح أسعار السيارة بين 655,000 جنيه و 735,000 جنيه.

نيسان سنترا

نيسان سنترا

تقدم السيارة نيسان سنترا 2026 بسعر يبلغ 888 ألف جنيه، وتعتمد فنيًا على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة 118 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وزمن تسارع يبلغ 10.9 ثانية وصولاً من 0 إلى 100 كيلومتر.

إم جي 5

إم جي 5

تعتمد السيارة إم جي 5 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي متنفس طبيعي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 120 حصانًا، و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وتقدم بقيمة قدرها 950,000 جنيه لموديلات 2026.

ميتسوبيشي ميراج

ميتسوبيشي ميراج

تقدم السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2025 بسعر يبلغ 805 الاف جنيه، وتعتمد فنيًا على محرك ثلاثي الأسطوانات، 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 76 حصانًا، و100 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء.

