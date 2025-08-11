قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
10 توجيهات عاجلة من خالد عبدالغفار لـ قيادات الصحة.. وخدمات جديدة
زلزال بقوة 5.65 درجة يضرب ساحل أواكساكا في المكسيك
قرار جديد من النيابة ضد البلوجر لوليتا.. مفاجأة بشأن الهاتف ووحدة التخزين
بقوة 550 حصانًا.. مازيراتي تكشف النقاب عن GranTurismo | صور
أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد الزيادة الأخيرة.. كليوبترا بكام؟
7 شهداء في استهداف إسرائيلي لشقة سكنية بخان يونس
تعليم المنيا: التحقيق جارٍ لمعرفة المسؤول عن تحويل فصل بمدرسة إلى مكتب
طقس اليوم| ارتفاع نسب الرطوبة .. والقاهرة تسجل 40 درجة
صحيفة: الخدمة السرية الأمريكية تستأجر عقارا في ألاسكا قبيل قمة بوتين وترامب
3 كلمات من سنة النبي تمحو ذنب عدم الخشوع في الصلاة.. لا تفوتها
مهارات يجب أن يتمتع بها المفتي في عصر الذكاء الاصطناعي.. تعرف عليها
أستاذ بجامعة جورج واشنطن: مصر لديها تاريخ طويل وريادة عالمية في إنتاج القطن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار السيارات| 5 سيارات SUV زيرو في مصر الأولى بأرخص سعر.. هيونداي إنترا فبريكا.. وأسعار المستعمل تنخفض

يحتوي سوق السيارات المصري، على الكثير من الطرازات المتنوعة، تختلف من ناحية العلامات وبلد المنشأ، والأسعار، بالإضافة إلى تنوع التقنيات الفنية وعناصر التصميم، ومنها فئة السيدان الشهيرة، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة.


بقوة 214 حصانًا.. ماذا تقدم هافال H9 SU موديل 2025 الجديدة؟
تعزز هافال الصينية من تواجدها في الأسواق العالمية، بعد تقديم نسختها H9 SU موديل 2025، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، وتقدم هذه السيارة الكثير من التجهيزات، بالإضافة إلى تقنيات الحماية والرفاهية، والتصميم الخارجي من عائلة الـ SUV.

هيونداي إلنترا 2025 كسر زيرو .. أسعار المستعمل تنخفض
شهد سوق السيارات المستعملة في مصر، انخفاضات كبيرة خلال الأيام الماضية، وشمل هذه التخفيض عددا متنوعا من الإصدارات، منها العلامات الكورية الجنوبية، والتي تتضمن إصدارات هيونداي، وغيرها من علامات أخرى تختلف من ناحية المنشأ، أو التصميم والتجهيزات.

5 سيارات SUV زيرو في السوق المصري.. الأولى بأرخص سعر
يحتوي سوق السيارات في مصر على مجموعة كبيرة من الإصدارات المتنوعة، سواء من ناحية بلد المنشأ، أو الأسعار، أو القدرات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى عنصر التصميم الداخلي أو الخارجي، ومن أبرزها الفئة الرياضية SUV.

أسعار ومواصفات جيتور X70 موديل 2025 في السعودية
تقدم جيتور الصينية مجموعة من إصداراتها المتعددة داخل السوق السعودي، ومنها السيارة الرياضية X70 موديل 2025، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV المتعددة الاستخدام، وتقدم السيارة بسعر يبدأ من 70,690 ريال.

سعر ومواصفات هيونداي كريتا 2025 في الإمارات .. صور
تقدم هيونداي الكورية الجنوبية، مجموعة من السيارات المتنوعة، منها الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والكروس أوفر، ومن أبرز هذه الإصدارات هي النسخة كريتا موديل 2025، والتي تقدم في السوق الإماراتي بسعر يبدأ من 75,900 درهم.

شيري تيجو 8 موديل 2025 بأرخص سعر لكسر الزيرو
تعتبر السيارة شيري تيجو 8 واحدة من أبرز السيارات الصينية التي انطلقت في السوق المصري، وذلك عن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وطرحت السيارة عبر باقة من التجهيزات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى حزمة من وسائل الرفاهية والتحكم.

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

