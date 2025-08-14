أسعار تويوتا كورولا 2025 في السوق السعودي.. تبدأ من 79 ألف ريال

تعتبر تويوتا كورولا واحدة من اشهر السيارات التي قدمت في العالم، وترجع شهرتها إلى الأجيال المتتالية، حيث شكلت شعبيتها كأحد أبرز السيارات اليابانية من الناحية الاعتمادية، بالإضافة إلى تصميم السيدان والمقصورة العائلية ذات الـ 5 مقاعد.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد"، أسعار ومواصفات السيارة تويوتا كورولا 2025 في السوق السعودي

مواصفات تويوتا كورولا 2025

تستمد السيارة تويوتا كورولا 2025 قوتها من محرك 1500 سي سي، بقوة 119 حصانًا، و148 نيوتن متر من عزم الدوران، متصل بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وزمن للتسارع يقدر بحوالي 11 ثانية وصولًا من 0 إلى 100 كم/ساعة.

تويوتا كورولا 2025

كما تقدم السيارة بفئة اخرى تعتمد على محرك 1800 سي سي، 4 سلندر، بقوة 121 حصانًا، وعزم دوران 142 نيوتن متر، بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج السيارة حوالي 10.5 ثانية للتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 190 كم/س.

تويوتا كورولا 2025

وتحتوي تويوتا كورولا 2025 على محرك اخر سعة 2000 سي سي، رباعي الأسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 168 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن متر، بالإضافة إلى سرعة قصوى تقدر بـ 200 كم/ساعة، وزمن تسارع من 0 لـ 100 كم/س يقدر بـ 9.2 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 200 كم/ساعة.

تويوتا كورولا 2025

أسعار تويوتا كورولا 2025 في السوق السعودي

تقدم السيارة تويوتا كورولا 2025 في السعودية بأسعار تبدأ من 79,350 للفئة الأولى، بينما تتراوح أسعار الفئة الثانية والثالثة بين 83,030 ريال و 88,780 ريال، وتقدم فئة هايبرد بسعر 98,555 ريال.

وتبدأ أسعار الفئة الخامسة 2.0L XLI من 83,605 ريال، والفئة السادسة تقدم بقيمة قدرها 87,055 ريال، ويصل سعر الفئة السابعة 2.0L XLI Executive MR كاملة التجهيزات إلى 94,300 ريال سعودي.