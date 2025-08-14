شيري تيجو 7 هاي لاين 2025 بأرخص سعر .. سوق المستعمل

تعتبر السيارة تيجو 7 واحدة من أبرز الإصدارات التي قدمتها شيري الصينية في السوق المصري، وذلك عن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي طرحت عبر عدد من الفئات منها فئة هاي لاين.

وظهرت السيارة شيري تيجو 7 موديل 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة، تحت فئة هاي لاين، بسعر يبلغ مليون جنيه، بحالة كسر الزيرو، بعد أن قطعت مسافة إجمالية لم تتجاوز 6000 كم، وبمفهوم الفبريكا بالكامل.

شيري تيجو 7 موديل 2025

وننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة، أو بحالة كسر الزيرو، بأهمية مراجعة متوسط الاسعار ومقارنة بنفس الفئة، بالإضافة إلى الكشف الشامل، سواء من الناحية الفنية أو الهيكلية.

مواصفات شيري تيجو 7 موديل 2025

تعتمد شيري تيجو 7 موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، تيربو، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 145 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك DSG.

شيري تيجو 7 موديل 2025

وتأتي السيارة شيري تيجو 7 موديل 2025 بتقنية الجر الأمامي للعجلات، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومتر في الساعة، ويقدر استهلاكها من الوقود بحوالي 7.4 لترًا عند خوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

شيري تيجو 7 موديل 2025

أما عن أبعاد وقياسات شيري تيجو 7 موديل 2025، فتنتمي إلى عائلة الـ SUV الرياضية، مع نسبة طول كلي بلغت 4505 مم، و1837 مم للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1670 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2670 مم.