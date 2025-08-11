قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

الكشف عن كوبرا Black Symphony الجديدة.. إصدار خاص

كوبرا Black Symphony الجديدة
كوبرا Black Symphony الجديدة
صبري طلبه

كشفت كوبرا عن تعاون جديد عالمي مع شركة التعديل الألمانية الشهيرة ABT، وشمل ذلك النسخة Leon Sportstourer وTerramar وFormentor، بالإضافة إلى سيارة Leon الشهيرة، ضمن الإصدار الخاص Black Symphony.

إصدار Black Symphony يخطف الأنظار 

تأتي المحركات الخاصة بإصدار Black Symphony، بمدى يتراوح بين 300 و400 حصان لقوة المحرك، مع باقة من التقنيات الذكية التي تتعلق بأداء المحرك، بالإضافة إلى ترقيات خارجية، أبرزها منظومة العجلات والتي تتراوح بين 19 و20 و21 بوصة.

كوبرا Black Symphony الجديدة

وتأتي إصدارات Black Symphony بإنتاج محدود يقدر بحوالي 100 نسخة، وتأتي الترقيات معتمدة على الأسود الخاص بهذه الاطلالة والهوية البصرية للإصدار الجديد، مع شبكات معدلة من ABT، بالإضافة إلى جنوط رياضية.

وتظهر بعض الإصدارات الخاصة بـ Black Symphony، بلمسات رياضية، أبرزها العتبات الجانبية البارزة قليلًا، وسبويلر رياضي مثبت أعلى ناحية الزجاج الخلفي، بالإضافة إلى واجهات أمامية ذات مصابيح حادة الشكل، وفتحات سقف كهربائية بحسب كل إصدار.

كوبرا Black Symphony الجديدة

أما عن التقنيات الداخلية فلابد أن نحجد مقصورة عصرية تحتوي على مكيف هواء أوتوماتيك، شاشات لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، وأخرى لعرض البيانات، بالإضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، عجلة قيادة مالتي فاكنشن.

كما تضم السيارة مثبت سرعة، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، برنامج الثبات الإلكتروني، رصد النقاط العمياء، تحديد المسار، حساسات حركة أمامية وخلفية، كاميرات للمتابعة والرصد.

كوبرا Black Symphony

