سعر تويوتا فورتشنر 2024 أعلى فئة.. سوق المستعمل

تعتبر السيارة تويوتا فورتشنر واحدة من أبرز السيارات الرياضية التي تحمل شعار العلامة اليابانية العريقة في السوق المصري، وذلك عن فئة الـ SUV المتعددة الاستخدام، وتأتي هذه السيارة بتصميم رياضي مع باقة من التجهيزات الفنية والتقنية.

وظهرت السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة كسر الزيرو، بعد أن قطعت عدد بسيط من الكيلومترات لم يتجاوز 3000 كيلومتر، مع مفهوم الفبريكا بالكامل، بينما بلغ سعرها 3 مليون و400 ألف جنيه، للفئة عالية التجهيزات.

تويوتا فورتشنر

وننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية مراجعة متوسط الأسعار ومقارنة الفئة بإصدارات أخرى، بالإضافة إلى الكشف الشامل، والذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية، وذلك للحصول على أفضل حالة مقابل السعر.

تويوتا فورتشنر

القدرات الفنية للسيارة تويوتا فورتشنر

تأتي السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 فئة سبورت عالية التجهيزات، بمحرك سداسي الاسطوانات، 6 سلندر، سعة 4000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 234 حصانًا، و376 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 6 غيار.

تويوتا فورتشنر

تحتوي السيارة تويوتا فورتشنر على تجهيزات متعددة تتضمن، مقاعد كهربائية، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، مكيف هواء أمامي وخلفية، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، مرايات جانبية ضم، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

تويوتا فورتشنر

كما تحتوي تويوتا فورتشنر 2024 على نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مدخل AUX و USB، ونظام الثبات الالكتروني، مثبت سرعة، وسائد هوائية متقدمة للحماية، رصد النقاط العمياء، تحديد المسار، قفل مركزي، إنذار مانع للسرقة، وفرامل مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني.