مواصفات وأسعار BMW X5 موديل 2025 في الإمارات.. صور

تقدم بي إم دابليو الألمانية العريقة مجموعة من سياراتها داخل السوق الإماراتي، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى عناصر التصميم، منها الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام وخاصة فئة X الشهيرة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" مواصفات وأسعار السيارة BMW X5 موديل 2025 في السوق الإمارتي.

القدرات الفنية للسيارة BMW X5 موديل 2025

تعتمد السيارة BMW X5 موديل 2025 على محرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، سعة 3000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 340 حصانًا، و450 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع تقنية الدفع الكلي.

زودت BMW X5 موديل 2025 بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة، يمكنها التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 5.5 ثانية.

وتحتوي السيارة BMW X5 موديل 2025 على حزمة من التجهيزات ابرزها، وسائد الحماية المتقدمة، والتي تتضمن الناحية الأمامية والخلفية والجانبية، مثبت سرعة تكيفي، ردار لرصد النقاط العمياء، تحديد المسار، حساسات ركن أمامية وخلفية، فرامل مانعة للانغلاق، برنامج الثبات الالكتروني.

زودت السيارة BMW X5 موديل 2025 بجنوط رياضية، إضاءة أمامية وخلفية LED، شبكة كبيرة متعددة الفتحات الهوائية، فتحة سقف، زجاج كهربائية وكذلك للمرايات، بصمة داخلية وخارجية، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، عجلة قيادة تتيح إمكانية التحكم في الأوامر الصوتية وعدد من متطلبات التحكم.

أسعار السيارة BMW X5 موديل 2025 في الإمارات

تقدم BMW X5 موديل 2025 في السوق الإماراتي بقيمة قدرها 450 ألف درهم.