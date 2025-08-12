قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

مواصفات وأسعار BMW X5 موديل 2025 في الإمارات.. صور

 BMW X5 موديل 2025
 BMW X5 موديل 2025
صبري طلبه

تقدم بي إم دابليو الألمانية العريقة مجموعة من سياراتها داخل السوق الإماراتي، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى عناصر التصميم، منها الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام وخاصة فئة X الشهيرة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" مواصفات وأسعار السيارة BMW X5 موديل 2025 في السوق الإمارتي.

 BMW X5 موديل 2025 

القدرات الفنية للسيارة BMW X5 موديل 2025 

تعتمد السيارة BMW X5 موديل 2025 على محرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، سعة 3000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 340 حصانًا، و450 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع تقنية الدفع الكلي.

 BMW X5 موديل 2025 

زودت BMW X5 موديل 2025 بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة، يمكنها التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 5.5 ثانية.

 BMW X5 موديل 2025 

وتحتوي السيارة BMW X5 موديل 2025 على حزمة من التجهيزات ابرزها، وسائد الحماية المتقدمة، والتي تتضمن الناحية الأمامية والخلفية والجانبية، مثبت سرعة تكيفي، ردار لرصد النقاط العمياء، تحديد المسار، حساسات ركن أمامية وخلفية، فرامل مانعة للانغلاق، برنامج الثبات الالكتروني.

 BMW X5 موديل 2025 

زودت السيارة BMW X5 موديل 2025 بجنوط رياضية، إضاءة أمامية وخلفية LED، شبكة كبيرة متعددة الفتحات الهوائية، فتحة سقف، زجاج كهربائية وكذلك للمرايات، بصمة داخلية وخارجية،     شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، عجلة قيادة تتيح إمكانية التحكم في الأوامر الصوتية وعدد من متطلبات التحكم.

أسعار السيارة BMW X5 موديل 2025 في الإمارات

تقدم BMW X5 موديل 2025 في السوق الإماراتي بقيمة قدرها 450 ألف درهم.

