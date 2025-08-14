قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيراميدز يقفز للمركز الرابع بالدوري بعد الفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف
5 سيارات يابانية 2025 بسعر الصيني
الشاهد الأول في قضية سارة خليفة يكشف مفاجأة .. مستندات
مروان حمدي يسجل الهدف الأول لـ بيراميدز في مرمى الإسماعيلي بالدوري
كليات ومعاهد تقبل من 50% علمي.. موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025
كبار رجال الدولة ووزراء في عزاء علي المصيلحي | صور
سكاي سبورتس تختار محمد صلاح على عرش أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي
المصري يتقدم على طلائع الجيش بهدف صلاح محسن في الشوط الأول
ورود وقبلات وأحضان.. مواقف محرجة ورطت المطربين مع المعجبين.. آخرهم راغب علامة وتامر حسني
قبل صرفها غدا .. حقيقة وقف المعاشات للأطباء أرباب السبعين عامًا
رئيس الغرفة التجارية يكشف مفاجأة سارة للمواطنين : خفض أسعار 15 سلعة بينها اللحوم والدواجن
20 % .. التعليم تعلن موعد التطبيق الفعلي لأعمال السنة بالصف الثالث الإعدادي
تكنولوجيا وسيارات

5 أسباب وراء تأخر تشغيل محرك سيارتك

أسباب وراء تأخر تشغيل محرك سيارتك
أسباب وراء تأخر تشغيل محرك سيارتك
صبري طلبه

يواجه البعض من قائدي السيارات مشكلة تأخر تشغيل المحرك، خاصة في الأوقات الصباحية والباردة، أو بعد توقف السيارة لفترات طويلة، هذا التأخر قد يكون مؤشرًا على خلل بسيط أو مشكلة أكبر تحتاج إلى تدخل فني. 

وفي سياق هذا الموضوع، نستعرض أكثر 5 أسباب شائعة تؤدي إلى تأخير تشغيل المحرك، مع نصائح فنية لتجنب هذه المشكلة.

 أسباب وراء تأخر تشغيل محرك سيارتك 

بطارية السيارة 

من أول الأسباب التي يجب التفكير بها عن تأخر عمل محرك السيارة، هو ضعف البطارية، إذا كانت البطارية قديمة أو لم تعد تحتفظ بالشحن بشكل جيد، ستلاحظ أن تشغيل السيارة يتأخر أو لا يتم أحيانًا، ولذلك يجب تشغيل السيارة من وقت إلى اخر حتى تتجنب مشكل أعطال البطارية، والتأكد من حالتها.

أعطال مضخة الوقود

تعمل مضخة الوقود على سحب البنزين من الخزان وتوصله إلى المحرك، ولذلك فإن أي تأخير في توصيل الوقود يعني تأخير في التشغيل، كما يقع الكثير من فخ التوقف المفاجئ، عند نفاذ وقود السيارة وتكون قراءة العوامة غير منضبطة.

حساس الكرنك

لن يعمل محرك السيارة أو سيتأخر في التشغيل، في حالة وجود تلف في حساس الكرنك، حيث يعمل على إرسال إشارات لوحدة التحكم في السيارة لتحديد توقيت الشرارة، كما أن تلف وحدة تشغيل المحرك قد تكون إشارة واضحة.

 أسباب وراء تأخر تشغيل محرك سيارتك 

فلتر الهواء أو الوقود

في بعض الأوقات يتسبب إنسداد فلتر الهواء أو الوقود في تأخر تشغيل السيارة بسبب ضعف عملية الاحتراق، حيث يعني ذلك أن المحرك لا يحصل على الكمية المناسبة من الهواء أو الوقود، وننصح بتغيير فلتر الهواء كل صيانة 10000 أو 15000.

بوجيهات السيارة 

إذا كانت بوجيهات السيارة أو شمعات الاحتراق متاكلة أو مغطاة بالكربون، فيؤدي ذلك إلى تأخر تشغيل السيارة، حيث أن البوجيهات مسؤولة عن إشعال خليط الوقود والهواء داخل المحرك.

أعطال السيارات أعطال تدوير السيارة تأخر تدوير السيارة تأخر تشغيل السيارة أسباب تأخر تشغيل السيارة

