5 أسباب وراء تأخر تشغيل محرك سيارتك

يواجه البعض من قائدي السيارات مشكلة تأخر تشغيل المحرك، خاصة في الأوقات الصباحية والباردة، أو بعد توقف السيارة لفترات طويلة، هذا التأخر قد يكون مؤشرًا على خلل بسيط أو مشكلة أكبر تحتاج إلى تدخل فني.

وفي سياق هذا الموضوع، نستعرض أكثر 5 أسباب شائعة تؤدي إلى تأخير تشغيل المحرك، مع نصائح فنية لتجنب هذه المشكلة.

أسباب وراء تأخر تشغيل محرك سيارتك

بطارية السيارة

من أول الأسباب التي يجب التفكير بها عن تأخر عمل محرك السيارة، هو ضعف البطارية، إذا كانت البطارية قديمة أو لم تعد تحتفظ بالشحن بشكل جيد، ستلاحظ أن تشغيل السيارة يتأخر أو لا يتم أحيانًا، ولذلك يجب تشغيل السيارة من وقت إلى اخر حتى تتجنب مشكل أعطال البطارية، والتأكد من حالتها.

أعطال مضخة الوقود

تعمل مضخة الوقود على سحب البنزين من الخزان وتوصله إلى المحرك، ولذلك فإن أي تأخير في توصيل الوقود يعني تأخير في التشغيل، كما يقع الكثير من فخ التوقف المفاجئ، عند نفاذ وقود السيارة وتكون قراءة العوامة غير منضبطة.

حساس الكرنك

لن يعمل محرك السيارة أو سيتأخر في التشغيل، في حالة وجود تلف في حساس الكرنك، حيث يعمل على إرسال إشارات لوحدة التحكم في السيارة لتحديد توقيت الشرارة، كما أن تلف وحدة تشغيل المحرك قد تكون إشارة واضحة.

فلتر الهواء أو الوقود

في بعض الأوقات يتسبب إنسداد فلتر الهواء أو الوقود في تأخر تشغيل السيارة بسبب ضعف عملية الاحتراق، حيث يعني ذلك أن المحرك لا يحصل على الكمية المناسبة من الهواء أو الوقود، وننصح بتغيير فلتر الهواء كل صيانة 10000 أو 15000.

بوجيهات السيارة

إذا كانت بوجيهات السيارة أو شمعات الاحتراق متاكلة أو مغطاة بالكربون، فيؤدي ذلك إلى تأخر تشغيل السيارة، حيث أن البوجيهات مسؤولة عن إشعال خليط الوقود والهواء داخل المحرك.