الصحة تعلن فتح المستشفيات التعليمية للتقديم على الدبلومة المهنية للقسطرة
منها مترو الإنفاق.. وزير الصناعة يستقبل السفير الياباني بالقاهرة لمتابعة المشروعات
"الوزراء": مصر تمتلك إمكانات كبيرة في صناعة الملح بفضل موقعها الجغرافي
الرئاسة الفلسطينية: استهداف الصحفيين جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 11-8-2025
وصول أول قطار من قطارات المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو في مايو 2026
أنس الشريف ومحمد قريقع| إسرائيل تواصل استهداف الصحفيين في غزة.. وهذه لحظاتهما الأخيرة
فيديوهات خادشة وملابس غير لائقة.. البلوجر جومانا نستون تواجه هذه العقوبة
عبدالعاطي: قرار تل أبيب يرسخ الاحتلال ويخرق القانون الدولي
أسعار الذهب اليوم الإثنين 11- 8-2025 في مصر
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي.. والشبكة تبدأ من 10 آلاف جنيه
عمرها 32 عامًا.. أسرع سيارة سيدان من أودي تطيح بالسيارات الحديثة

عزة عاطف

في عالم سيارات آودي عالية الأداء، لطالما ارتبطت شعارات S وRS بالسرعة والقوة، لكن حتى طرازات مثل R8 وRS6 لم تتمكن من مجاراة هذه السيدان النادرة التي يبلغ عمرها 32 عامًا. 

إنها نسخة معدلة من آودي S4 حققت لقب أسرع سيارة سيدان في العالم، وقد تكون قريبًا متاحة للبيع.

الجيل الأول من S4.. البداية القوية

رغم أنها تحمل اسم S4، فإنها ليست السيارة التي نعرفها اليوم. 

عند إطلاق هذا الاسم لأول مرة، كان يخص النسخة الرياضية من طراز آودي 100، سلف A6/S6 الحاليين.

جاء الموديل الأصلي بمحرك توربيني خماسي الأسطوانات سعة 2.2 لتر بقوة 227 حصانًا، دفع رباعي، وناقل حركة يدوي، مع سرعة قصوى رسمية بلغت 240 كم/س.

تعديلات فائقة القوة من Four Ring Performance

هذه السيارة، موديل 1993، احتفظت بمحركها الخماسي الأسطوانات وناقل الحركة اليدوي، لكنها خضعت لتحسينات جذرية على يد جيف جيرنر، مالك شركة Four Ring Performance في ولاية ميسوري.

أصبح المحرك مجهزًا بتوربو Borg Warner S400SX الضخم وأجزاء معدنية خاصة، ما رفع القوة إلى 1,155 حصانًا وعزم دوران 957 نيوتن متر.

إلى جانب المحرك الجبار، جرى تزويد السيارة بتعديلات أمان وسباق متكاملة تشمل:

  • نوافذ مركبة مقاومة للكسر والحريق
  • قفص انقلاب من ست نقاط
  • نظام إخماد حرائق
  • مظلة فرامل للسرعات العالية

بينما لم تتجاوز سيارات S4 القياسية سرعة 274 كم/س، فقد سجلت هذه النسخة سرعة قصوى بلغت 420 كم/س ومتوسط سرعة 383 كم/س خلال أسبوع بونفيل للسرعة عام 2012، مع جيف جيرنر خلف عجلة القيادة.

رغم كونها معدة للسباقات، يؤكد البائع أن السيارة يمكن تسجيلها للسير على الطرق في بعض الولايات الأمريكية مع تعديلات بسيطة. 

