5 سيارات يابانية 2025 بسعر الصيني

تزداد المنافسة في سوق السيارات المحلي والعالمي، حيث تقدم كل علامة باختلاف بلد المنشأ، منها الصانع الياباني والصيني، باقة من الإصدارات المتنوعة، حيث يتنافس كلا منهما من ناحية التصميمات والتجهيزات، إلى جانب القدرات الفنية، ونقطة مهمة في العملية الشرائية والأسعار.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات يابانية 2025 بسعر السيارات الصينية

ميتسوبيشي اكليبس كروس

ميتسوبيشي اكليبس كروس

تستمد السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2025 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، قادر على انتاج 150 حصانا و250 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك، وتتراوح أسعار السيارة بين 1,650,000 جنيه و1,880,000 جنيه.

تويوتا فورتشنر

تويوتا فورتشنر

زودت السيارة بمحرك 2700 سي سي، بقوة 163 حصانًا، و245 نيوتن متر، مع محرك آخر سعة 4000 سي سي، قادر على إنتاج 234 حصانًا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 376 نيوتن متر، وناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيكي، تقدم موديلات 2025 بسعر يبدأ من 3,400,000 جنيه وصولاً إلى 3,900,000 جنيه.

نيسان قشقاي

نيسان قشقاي

تتراوح أسعار نيسان قشقاي 2025 بين 1,499,000 جنيه و 1,929,000 جنيه، وتعتمد في قدراتها الفنية على محرك 3 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 188 حصانًا، و330 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات cvt، وتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 7.9 ثانية.

ميتسوبيشي اوتلاندر

ميتسوبيشي اوتلاندر

تعتمد ميتسوبيشي اوتلاندر موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ 103 حصانا و141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات cvt بقدرات أوتوماتيكية الاداء وتقنية الجر الأمامي للعجلات، وتقدم بأسعار تبدأ من 1,375,000 جنيه إلى 1,550,000 جنيه.

سوزوكي سويفت

سوزوكي سويفت

يبلغ سعر سوزوكي سويفت 2025 نحو 849,900 جنيه، وتأتي السيارة بمحرك 1200 سي سي تيربو، بقوة 81 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 111 نيوتن متر، وسرعة قصوى تصل إلى 165 كم/ساعة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي عبر ناقل حركة أوتوماتيك cvt.