أفضل وقت لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. بدأ منذ ساعات فاغتنمه
دبلوماسي أمريكي: فرصة دبلوماسية لإحياء المحادثات النووية مع إيران
البانيه نزل 30 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة
الاتحاد الأوروبي: الاستيطان الإسرائيلي خرق للقانون الدولي ويقوّض حل الدولتين
آخر ساعة في ليلة الجمعة.. الإفتاء: اغتنموها بهذا الذكر
المستعجل والعادي.. طرق استخراج فيش وتشبيه
سعر أكبر جرام ذهب اليوم 15-8-2025
الناتو .. تعيين الفرنسي سيباستيان لوبرس رئيسًا لمجلس المراجعين الدوليين لتعزيز الشفافية والحوكمة
إنجاز جديد لطلاب هندسة عين شمس بمسابقة تصميم أنظمة التكييف والتهوية
مطرانية طيبة للأقباط الكاثوليك تكشف تفاصيل قضية هدم كنيسة السيدة العذراء
سفير الجزائر لدي مصر: الحملات ضد مصر ذات أهداف سياسية مغرضة
تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات شانجان CS35 بلس 2026 في السعودية.. صور

شانجان CS35 بلس 2026
شانجان CS35 بلس 2026
صبري طلبه

تقدم شانجان الصينية مجموعة كبيرة من سياراتها داخل السوق السعودي، ومنها السيارة الرياضية CS35 بلس موديل 2026، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، ويتم طرحها عبر 3 فئات من التجهيزات بسعر يتراوح بين 68,425 ريال و       82,225 ريال سعودي.

مواصفات شانجان CS35 بلس 2026

تستمد شانجان CS35 بلس 2026 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1400 سي سي تيربو، يستطيع ضخ قوة قدرها 158 حصانًا، و260 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران

شانجان CS35 بلس 2026

وتعتمد السيارة فنيًا على ناقل سرعات 7 غيار طراز DCT، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، بينما يقدر متوسط استهلاكها من الوقود بحوالي 17.3 كيلومتر لكل 1 لتر.

شانجان CS35 بلس 2026

تجهيزات شانجان CS35 بلس 2026

تضم السيارة شانجان CS35 بلس 2026 شاشة لعرض الوسائط المتعددة والخرائط يبلغ قياسها 10.3 بوصة، تدعم التطبيقات الذكية ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مرايات جانبية كهربائية قابلة للطي، نظام ترفيهي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، بلوتوث، نوافذ كهربائية.

شانجان CS35 بلس 2026

كما تضم شانجان CS35 بلس 2026 جنوط رياضية 17 بوصة، إضاءة LED، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، حساسات ركن، كاميرا، وسائد هوائية، مثبت سرعة، فرامل مانعة للانغلاق وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، وبرنامج الثبات الالكتروني.

أسعار شانجان CS35 بلس 2026 في السعودية

تقدم شانجان CS35 بلس 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 68,425 ريال للفئة الأولى، و76,475 ريال للفئة الثانية، ويصل سعر الفئة الثالثة إلى 82,225 ريال سعودي.

