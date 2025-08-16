قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بحضور مي سليم وميس حمدان .. فريق واما يتألقون بحفل رأس الحكمة| صور
أمين الفتوى: التبليغ عن الجرائم حماية للمجتمع وليس "فضيحة"
الأفخم من مرسيدس.. ماذا تقدم مايباخ S680 إميرالد آيل؟
محمد شريف: تعلمنا من أخطائنا أمام مودرن سبورت وهدفنا إسعاد جماهير الأهلي
الأحمر دفاعيا مستباح.. تعليق مثير لـ الغندور بعد فوز الأهلي على فاركو
احتجز شاب واعتدي عليه.. القبض على التيك توكر علاء الساحر
محافظ أسوان: السيطرة على حريق محطةكهرباء بإدفو وعودة التيار .. شاهد
إصابة 7 أشخاص بتسمم غذائي بإحدى قرى ملوي بالمنيا
النيابة العامة تقرر إخلاء سبيل صاحب فيديو المتحف المصري الكبير
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 16 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن طلب الزمالك لحكام أجانب
فاركو أحد أضعف فرق الدوري .. إعلامي يعلق على مباراة الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الأفخم من مرسيدس.. ماذا تقدم مايباخ S680 إميرالد آيل؟

مرسيدس مايباخ S680 Emerald Isle
مرسيدس مايباخ S680 Emerald Isle
صبري طلبه

كشفت مرسيدس خلال فعاليات أسبوع مونتيري للسيارات في كاليفورنيا، عن أحدث إصدار من الأيقونة مايباخ، تحديدًا من طراز S680 Emerald Isle إميرالد آيل، والتي جاءت باطلالة مميزة مستوحاة من رمال شاطئ بيبل بيتش مع لون أخضر معدني.

اعتمدت مرسيدس مايباخ S680 Emerald Isle "إميرالد آيل" على المناظر الساحلية لولاية كاليفورنيا والطبيعة الخلابة، حيث جاء تكريمًا لأشجار السرو في مونتيري كناحية تعبيرية عن لونها الأخضر، إضافة إلى اللمسات الخارجية والداخلية الخاصة بهذا التصميم.

مرسيدس مايباخ S680 Emerald Isle

القدرات الفنية لسيارة مرسيدس مايباخ S680 Emerald Isle

تأتي السيارة مرسيدس مايباخ S680 Emerald Isle "إميرالد آيل" بمحرك توين تيربو، طراز V12، سعة 6000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 630 حصانًا، و899 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 9 غيار.

مرسيدس مايباخ S680 Emerald Isle

وتعتمد السيارة مرسيدس مايباخ S680 Emerald Isle على تقنية الدفع الكلي للعجلات، بينما تستغرق مدة زمنية قدرها 4.5 ثانية فقط، وصولاً من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، مما يمنحها أفضلية الانطلاق إلى جانب المظهر الفاخر.

مواصفات مرسيدس مايباخ S680 Emerald Isle

يقتصر إنتاج السيارة مرسيدس مايباخ S680 Emerald Isle على 25 نسخة فقط مخصصة للسوق الأمريكي، بينما لم يتم الكشف عن سعرها، ولكن الجانب الأكثر تميزًا هو الكشف عن مقصورة السيارة الفاخرة، والتي تمتلك باقة من اللمسات المميزة.

مرسيدس مايباخ S680 Emerald Isle

ظهرت مرسيدس مايباخ S680 Emerald Isle بلمسات خشبية، مع مقاعد من الجلد الفاخر، إضافة إلى طابولة خاصة بالكؤوس، ووحدات للتحكم في المكيف والأوامر الصوتية وأوضاع الجلوس، إلى جانب سجاد أرضي فاخر، وشعارات مايباخ المميزة، مع مساند للرأس وتكملة لراحة وضع القدم.

مرسيدس مايباخ S680 Emerald Isle
مرسيدس مايباخ مرسيدس مايباخ مرسيدس مايباخ S680 Emerald Isle سيارة مرسيدس مايباخ S680 Emerald Isle

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سليمان عيد

نجل سليمان يهاجم الترند بسبب الشائعات المثارة حول سبب وفاة والده

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

الراقصة بوسي الأسد

صور عارية.. الأحراز المضبوطة مع الراقصة بوسي الأسد تكشف المستور

انغام

نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

عامل دليفري الأميرية

سقوط المتهم بحيازة سلاح أبيض وترويع مواطن في الأميرية

تنسيق الجامعات 2025

حقوق وآداب وخدمة اجتماعية وفني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

سيارة حادث كوبري أكتوبر

قبضة ضابط شرطة مصري تتحدى متانة رنج روفر.. ضبط سائق سيارة بعد تسببه في حادث مروع

العميد أح غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري

مصر تخترق الحصار.. المتحدث العسكري يكشف الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى غزة

ترشيحاتنا

حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب

مهرجان العلمين.. فرق الإسعاف والهلال الأحمر تؤمن حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب

داليا مصطفي

داليا مصطفى تهنئ كريم محمود عبدالعزيز وزوجته بحقيقة حبهم

فعاليات ثقافية وفنية

تقديرا لعطاء النهر الخالد.. قصور الثقافة بالغربية تواصل الاحتفاء بعيد وفاء النيل

بالصور

برج الحوت حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025. كن حالمًا وراعي التوازن

برج الحوت حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025

برج الدلو حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025.. طاقة إيجابية تدفعك للابتكار

برج الدلو حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج الدلو حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج الدلو حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025

برج الجدي حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025..النجاح مهم لكن لاتنسى الأحباء

برج الجدي حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025

برج القوس حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025.. استمتع بالحرية

برج القوس حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج القوس حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج القوس حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025

فيديو

فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

خيانة أم حب آخر؟ فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد