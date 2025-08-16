الأفخم من مرسيدس.. ماذا تقدم مايباخ S680 إميرالد آيل؟

كشفت مرسيدس خلال فعاليات أسبوع مونتيري للسيارات في كاليفورنيا، عن أحدث إصدار من الأيقونة مايباخ، تحديدًا من طراز S680 Emerald Isle إميرالد آيل، والتي جاءت باطلالة مميزة مستوحاة من رمال شاطئ بيبل بيتش مع لون أخضر معدني.

اعتمدت مرسيدس مايباخ S680 Emerald Isle "إميرالد آيل" على المناظر الساحلية لولاية كاليفورنيا والطبيعة الخلابة، حيث جاء تكريمًا لأشجار السرو في مونتيري كناحية تعبيرية عن لونها الأخضر، إضافة إلى اللمسات الخارجية والداخلية الخاصة بهذا التصميم.

مرسيدس مايباخ S680 Emerald Isle

القدرات الفنية لسيارة مرسيدس مايباخ S680 Emerald Isle

تأتي السيارة مرسيدس مايباخ S680 Emerald Isle "إميرالد آيل" بمحرك توين تيربو، طراز V12، سعة 6000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 630 حصانًا، و899 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 9 غيار.

مرسيدس مايباخ S680 Emerald Isle

وتعتمد السيارة مرسيدس مايباخ S680 Emerald Isle على تقنية الدفع الكلي للعجلات، بينما تستغرق مدة زمنية قدرها 4.5 ثانية فقط، وصولاً من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، مما يمنحها أفضلية الانطلاق إلى جانب المظهر الفاخر.

مواصفات مرسيدس مايباخ S680 Emerald Isle

يقتصر إنتاج السيارة مرسيدس مايباخ S680 Emerald Isle على 25 نسخة فقط مخصصة للسوق الأمريكي، بينما لم يتم الكشف عن سعرها، ولكن الجانب الأكثر تميزًا هو الكشف عن مقصورة السيارة الفاخرة، والتي تمتلك باقة من اللمسات المميزة.

مرسيدس مايباخ S680 Emerald Isle

ظهرت مرسيدس مايباخ S680 Emerald Isle بلمسات خشبية، مع مقاعد من الجلد الفاخر، إضافة إلى طابولة خاصة بالكؤوس، ووحدات للتحكم في المكيف والأوامر الصوتية وأوضاع الجلوس، إلى جانب سجاد أرضي فاخر، وشعارات مايباخ المميزة، مع مساند للرأس وتكملة لراحة وضع القدم.