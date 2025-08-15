قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زعيم المعارضة الإسرائيلية يشارك في إضراب الأحد لإسقاط حكومة نتنياهو
سعر الدولار اليوم 15-7-2025
كيفية صلاة الجمعة للمسافر.. هل يتركها أم يؤديها ظهرا؟
ترامب يخطط لتسريح 300 ألف موظف مدني فيدرالي خلال 2025
ما هي قرارات الحكومة الجديدة بشأن الإيجار القديم والشقق البديلة؟
أحمد فتحي: عبد الله السعيد كان يتمنى منذ سنوات اللعب للزمالك
السفارة الروسية في تالين تتحدى إجراءات إستونيا وتتوعد بالرد على طرد دبلوماسيها
غياب إجباري لأبرز المدافعين| ريبيرو يجري تغييرات على تشكيل الأهلي أمام فاركو.. ويعنف نجم الفريق
آية لو قرأتها يوم الجمعة تغير حالك كله لما تتمنى
الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي.. الكليات المتاحة
للحاصلين على الثانوية.. شروط التقديم في المعاهد الصحية الشرطية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات يابانية 2025 بسعر الصيني..5 أسباب وراء تأخر تشغيل محرك سيارتك

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

يحتوي سوق السيارات المصري، على الكثير من الطرازات المتنوعة، تختلف من ناحية العلامات وبلد المنشأ، والأسعار، بالإضافة إلى تنوع التقنيات الفنية وعناصر التصميم، ومنها فئة السيدان الشهيرة، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة.


 

شيري تيجو 7 هاي لاين 2025 بأرخص سعر .. سوق المستعمل
تعتبر السيارة تيجو 7 واحدة من أبرز الإصدارات التي قدمتها شيري الصينية في السوق المصري، وذلك عن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي طرحت عبر عدد من الفئات منها فئة هاي لاين.

5 أسباب وراء تأخر تشغيل محرك سيارتك
يواجه البعض من قائدي السيارات مشكلة تأخر تشغيل المحرك، خاصة في الأوقات الصباحية والباردة، أو بعد توقف السيارة لفترات طويلة، هذا التأخر قد يكون مؤشرًا على خلل بسيط أو مشكلة أكبر تحتاج إلى تدخل فني. 

أسعار تويوتا كورولا 2025 في السوق السعودي.. تبدأ من 79 ألف ريال
تعتبر تويوتا كورولا واحدة من اشهر السيارات التي قدمت في العالم، وترجع شهرتها إلى الأجيال المتتالية، حيث شكلت شعبيتها كأحد أبرز السيارات اليابانية من الناحية الاعتمادية، بالإضافة إلى تصميم السيدان والمقصورة العائلية ذات الـ 5 مقاعد.

5 سيارات يابانية 2025 بسعر الصيني
تزداد المنافسة في سوق السيارات المحلي والعالمي، حيث تقدم كل علامة باختلاف بلد المنشأ، منها الصانع الياباني والصيني، باقة من الإصدارات المتنوعة، حيث يتنافس كلا منهما من ناحية التصميمات والتجهيزات، إلى جانب القدرات الفنية، ونقطة مهمة في العملية الشرائية والأسعار.

أخبار السيارات أسعار السيارات أخبار السيارات في مصر أسعار السيارات في السوق المصري أحدث أخبار السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا مساء يوم خميس.. موعد التوقيت الشتوي 2025

9 درجات دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة

9 درجات نزولًا دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة

وزير التربية والتعليم

بعد قليل .. قرار مهم من وزير التعليم

الرئيس السيسي

بعد تصديق الرئيس السيسي.. تفاصيل مد خدمة المعلمين وفق قانون التعليم الجديد

علي حسين مهدي

عاد إلى مصر بعفو رئاسي .. من هو علي حسين مهدي وماذا حدث معه؟

سيارة الفتيات

أسرة ضحية مطاردة الواحات: كانت رايحة تشتري فستان التخرج .. ورفضنا عروض الصلح

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن أعمال السنة المقررة على طلاب الإعدادية

وزير التربية والتعليم

مش هايطبق عليهم| التعليم: دفعة إعدادية 2026 "براءة"من قرار أعمال السنة الجديد

ترشيحاتنا

مجلس النواب

نواب البرلمان: توجيهات الرئيس السيسي برقمنة جميع الأشرطة الإذاعية والتلفزيونية تستهدف إنقاذ وتوثيق تاريخ مصر الحديث

النائبة مرفت الكسان

ميرفت ألكسان : رقمنة التراث الإعلامي توثيق لتاريخ مصر

الرئيس السيسي

برلماني: تكليفات الرئيس السيسي برقمنة التراث الإعلامي تحصين للذاكرة الوطنية

بالصور

أنواع من المانجو تجنب تناولها حفاظا على الصحة

المانجو
المانجو
المانجو

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطس المقلية

البطاطس المقلية
البطاطس المقلية
البطاطس المقلية

حبيبة القلوب.. ‎100 عام على ميلاد هدى سلطان

هدى سلطان
هدى سلطان
هدى سلطان

تربية رياضية الزقازيق تناقش رسالة دكتوراة حول الاتصالات التسويقية

الباحث عمر حجازي
الباحث عمر حجازي
الباحث عمر حجازي

فيديو

مطاردة الواحات

خلوها تعمل حادثة.. تفاصيل مطاردة 3 سيارات لفتاة بطريق الواحات

خناقه بنت الكابتن ربيع ياسين

تتدخل في حياتي.. ماذا حدث بين ابنة الكابتن وخالتها في الشيخ زايد؟

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

وائل عبد العزيز: خروج أختي ياسمين من المستشفى أسعد لحظة عشتها .. وشوجر دادي مفاجأة .. والزهد حياتي حاليا |حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد