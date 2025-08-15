قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زعيم المعارضة الإسرائيلية يشارك في إضراب الأحد لإسقاط حكومة نتنياهو
سعر الدولار اليوم 15-7-2025
كيفية صلاة الجمعة للمسافر.. هل يتركها أم يؤديها ظهرا؟
ترامب يخطط لتسريح 300 ألف موظف مدني فيدرالي خلال 2025
ما هي قرارات الحكومة الجديدة بشأن الإيجار القديم والشقق البديلة؟
أحمد فتحي: عبد الله السعيد كان يتمنى منذ سنوات اللعب للزمالك
السفارة الروسية في تالين تتحدى إجراءات إستونيا وتتوعد بالرد على طرد دبلوماسيها
غياب إجباري لأبرز المدافعين| ريبيرو يجري تغييرات على تشكيل الأهلي أمام فاركو.. ويعنف نجم الفريق
آية لو قرأتها يوم الجمعة تغير حالك كله لما تتمنى
الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي.. الكليات المتاحة
للحاصلين على الثانوية.. شروط التقديم في المعاهد الصحية الشرطية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة 920 حصاناً.. لامبورجيني تقدم Temerario الخارقة بهذا السعر

لامبورجيني Temerario
لامبورجيني Temerario
صبري طلبه

تواصل لامبورجيني الإيطالية من تعزيز تواجدها عالميًا، بعد الكشف عن النسخة الخارقة صاحبة اللقب Temerario، والتي تأتي ضمن فئة السيارات الرياضية الخارقة، لتنافس بقوة السيارة الشهيرة هوركان، والتي تعد أيقونة Lamborghini.

أداء لامبورجيني Temerario والقدرات الفنية 

تعتمد السيارة لامبورجيني Temerario على محرك هجين، مدعوم ببطارية سعة 3.8 كيلووات/ساعة، وبقوة إجمالية للمنظومة الفنية تضخ 676 كيلووات، أي ما يعادل 920 حصانًا.

لامبورجيني Temerario 

بهذه القدرات الفنية، تستطيع السيارة لامبورجيني Temerario التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 2.7 ثانية، بينما تصل إلى سرعة قصوى تقدر بـ 343 كيلومتر/ساعة.

تأتي السيارة لامبورجيني Temerario بلمسات أكثر رشاقة من الأيقونة هوركان، مع نسبة طول كلي بلغت 4.71 متر، بينما ترتكز على جنوط رياضية ذات مظهر أنيق، ومصابيح حادة الشكل تعمل بتقنية LED، مع مفهوم ثنائي الأبواب.

لامبورجيني Temerario 

وتقدم لامبورجيني Temerario بمنظومة عادم رياضية، بالإضافة إلى صادم أمامي وخلفي يعزز من مفهوم السوبر كار الخاص بالسيارة، مع باقة من التقنيات الداخلية التي تتمثل في مقصورة عصرية، تجمع بين الأداء الرياضي والقدرات الفنية عالية الأداء.

تضم السيارة لامبورجيني Temerario شاشة تعمل باللمس بشكل طولي، مقاعد رياضي، إضافات بجلد نابا، عجلة قيادة متعددة الوظائف تساعد في الكثير من أوامر التحكم، نظام صوتي ترفيهي، زر تشغيل وإيقاف المحرك، فرامل يد كهربائية.

لامبورجيني Temerario 

سعر السيارة لامبورجيني Temerario الخارقة 

تقدم لامبورجيني Temerario عالميًا بسعر يبدأ من 307.500 يورو.

لامبورجيني Temerario لامبورجيني Temerario سعر لامبورجيني Temerario أسعار لامبورجيني Temerario مواصفات لامبورجيني Temerario

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا مساء يوم خميس.. موعد التوقيت الشتوي 2025

9 درجات دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة

9 درجات نزولًا دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة

وزير التربية والتعليم

بعد قليل .. قرار مهم من وزير التعليم

الرئيس السيسي

بعد تصديق الرئيس السيسي.. تفاصيل مد خدمة المعلمين وفق قانون التعليم الجديد

علي حسين مهدي

عاد إلى مصر بعفو رئاسي .. من هو علي حسين مهدي وماذا حدث معه؟

سيارة الفتيات

أسرة ضحية مطاردة الواحات: كانت رايحة تشتري فستان التخرج .. ورفضنا عروض الصلح

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن أعمال السنة المقررة على طلاب الإعدادية

وزير التربية والتعليم

مش هايطبق عليهم| التعليم: دفعة إعدادية 2026 "براءة"من قرار أعمال السنة الجديد

ترشيحاتنا

روزاليوسف

"الجهاد في سبيل مصر".. عدد تذكاري تاريخي لـ روزاليوسف

برنامج تدريبي

بدء البرامج التدريبية لمستفيدي مبادرة “أمل جديد” بالمنوفية

نقابة المحامين

نقيب المحامين: أوهام "إسرائيل الكبرى" تعيد إحياء أطماع استعمارية بائدة

بالصور

أنواع من المانجو تجنب تناولها حفاظا على الصحة

المانجو
المانجو
المانجو

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطس المقلية

البطاطس المقلية
البطاطس المقلية
البطاطس المقلية

حبيبة القلوب.. ‎100 عام على ميلاد هدى سلطان

هدى سلطان
هدى سلطان
هدى سلطان

تربية رياضية الزقازيق تناقش رسالة دكتوراة حول الاتصالات التسويقية

الباحث عمر حجازي
الباحث عمر حجازي
الباحث عمر حجازي

فيديو

مطاردة الواحات

خلوها تعمل حادثة.. تفاصيل مطاردة 3 سيارات لفتاة بطريق الواحات

خناقه بنت الكابتن ربيع ياسين

تتدخل في حياتي.. ماذا حدث بين ابنة الكابتن وخالتها في الشيخ زايد؟

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

وائل عبد العزيز: خروج أختي ياسمين من المستشفى أسعد لحظة عشتها .. وشوجر دادي مفاجأة .. والزهد حياتي حاليا |حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد