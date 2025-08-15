بقوة 920 حصاناً.. لامبورجيني تقدم Temerario الخارقة بهذا السعر

تواصل لامبورجيني الإيطالية من تعزيز تواجدها عالميًا، بعد الكشف عن النسخة الخارقة صاحبة اللقب Temerario، والتي تأتي ضمن فئة السيارات الرياضية الخارقة، لتنافس بقوة السيارة الشهيرة هوركان، والتي تعد أيقونة Lamborghini.

أداء لامبورجيني Temerario والقدرات الفنية

تعتمد السيارة لامبورجيني Temerario على محرك هجين، مدعوم ببطارية سعة 3.8 كيلووات/ساعة، وبقوة إجمالية للمنظومة الفنية تضخ 676 كيلووات، أي ما يعادل 920 حصانًا.

لامبورجيني Temerario

بهذه القدرات الفنية، تستطيع السيارة لامبورجيني Temerario التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 2.7 ثانية، بينما تصل إلى سرعة قصوى تقدر بـ 343 كيلومتر/ساعة.

تأتي السيارة لامبورجيني Temerario بلمسات أكثر رشاقة من الأيقونة هوركان، مع نسبة طول كلي بلغت 4.71 متر، بينما ترتكز على جنوط رياضية ذات مظهر أنيق، ومصابيح حادة الشكل تعمل بتقنية LED، مع مفهوم ثنائي الأبواب.

لامبورجيني Temerario

وتقدم لامبورجيني Temerario بمنظومة عادم رياضية، بالإضافة إلى صادم أمامي وخلفي يعزز من مفهوم السوبر كار الخاص بالسيارة، مع باقة من التقنيات الداخلية التي تتمثل في مقصورة عصرية، تجمع بين الأداء الرياضي والقدرات الفنية عالية الأداء.

تضم السيارة لامبورجيني Temerario شاشة تعمل باللمس بشكل طولي، مقاعد رياضي، إضافات بجلد نابا، عجلة قيادة متعددة الوظائف تساعد في الكثير من أوامر التحكم، نظام صوتي ترفيهي، زر تشغيل وإيقاف المحرك، فرامل يد كهربائية.

لامبورجيني Temerario

سعر السيارة لامبورجيني Temerario الخارقة

تقدم لامبورجيني Temerario عالميًا بسعر يبدأ من 307.500 يورو.