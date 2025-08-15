فولكس فاجن تكشف عن ID.3 GTX الكهربائية

كشفت فولكس فاجن الألمانية العريقة عن الإصدار الخاص Fire+Ice من سيارة ID.3 GTX الكهربائية، وتأتي هذه السيارة تكريمًا للإصدار Golf II Fire and Ice الشهير صاحب الظهرة الأول مع بداية التسعينيات.

قدرات فولكس فاجن ID.3 GTX الكهربائية

تعتمد سيارة Fire+Ice أوID.3 GTX، على محرك كهربائي يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 240 كيلووات ما يعادل 326 حصانًا، و545 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

فولكس فاجن ID.3 GTX

أداء وتسارع سيارة فولكس فاجن الجديدة

وتستمد ID.3 GTX قوتها من بطارية ليثيوم أيون سعة 79 كيلووات/ساعة، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 200 كيلومتر في الساعة، وتحتاج السيارة حوالي 5.7 ثانية فقط للتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة.

فولكس فاجن ID.3 GTX

تجهيزات وتصميم ID.3 GTX من فولكس فاجن

تحتوي السيارة ID.3 GTX على مثبت للسرعة، كاميرا خلفية، مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، نظام صوتي ترفيهي، شاشة عرض تعمل باللمس تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مقاعد تدعم خاصية التدليك، زر تشغيل وإيقاف المحرك.

فولكس فاجن ID.3 GTX

تضم فولكس فاجن ID.3 GTX خاصية دخول السيارة بدون مفتاح، مقصورة داخلية من لونين، عدد من اللمسات الداخلية الأنيقة والشعارات الخاصة بهذا الاصدار، وتأتي السيارة بنظام تعليق Sport-DCC الرياضي، مجموعة Park Assist Plus، جنوط رياضية المظهر يبلغ قياسها 20 بوصة.