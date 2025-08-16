أسعار ومواصفات جينيسيس G70 موديل 2025 في السعودية

تقدم جينيسيس الكورية الفاخرة، مجموعة من الإصدارات داخل السوق السعودي، ومن أبرز هذه الطرازات النسخة G70 موديل 2025، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، مع أسعار تبدأ من 194,577 ريالا سعوديا، وصولًا إلى 261,195 ريالا سعوديا.

الأداء الفني للسيارة جينيسيس G70 موديل 2025

تعتمد جينيسيس G70 موديل 2025 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، 2000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 252 حصانًا، و353 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيك.

جينيسيس G70

وتقدم السيارة جينيسيس G70 موديل 2025 بخيار آخر يعتمد على محرك 6 سلندر، سعة 3300 سي سي تيربو، قادر على إنتاج 373 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 510 نيوتن متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء 8 غيار.

جينيسيس G70

أبرز تجهيزات جينيسيس G70 موديل 2025

تحتوي جينيسيس G70 موديل 2025 على شاشة عدادات رقمية يصل قياسها إلى 12.3 بوصة، وشاشة اخرى بقياس 10.25 بوصة، مع دعم تطبيقات أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ونظام صوتي ترفيهي يصل إلى 15 مكبرا، مدخل USB، بلوتوث.

جينيسيس G70

زودت جينيسيس G70 موديل 2025 بفتحة سقف كهربائية، خاصية التدفئة والتبريد الخاصة بالمقاعد، مع فرش الجلد الفاخر، مكيف هواء أوتوماتيكي متعدد المناطق، كاميرا محيطة للمتابعة، مستشعرات حركة أمامية وخلفية، إضاءة LED، جنوط ذات مظهر رياضي.

جينيسيس G70

أسعار جينيسيس G70 موديل 2025 في السعودية

تتراوح أسعار الفئة الأولى من جينيسيس G70 موديل 2025 بين 194,577 ريالا و198,577ريالا، والفئة الثانية بين 212,689 ريالا و216,689 ريالا، بينما تقدم الفئة الثالثة بين 223,587 ريالا و228,187 ريالا، أما الفئة الرابعة فيتراوح سعرها بين 257,976 ريالا و 261,195 ريالا.