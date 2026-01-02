يحيى حاج نور: إسرائيل تريد تقسيم الدول العربية.. ومصر تمنعها

قال الدكتور يحي حاج نور، رئيس حزب الشعب الديمقراطي السوداني، إن مصر مركز الأمة الإسلامية والعربية وموقفها مع السودان ليس بغريب.

وأضاف يحي حاج نور، في برنامج "حقائق وأسرار على قناة "صدى البلد"، أن مصر والسعودية منوطتان بتلاحم الأمة العربية، والتاريخ سجل لمصر الدفاع عن القضية الفلسطينية والوقوف ما يهم الأمة العربية.

وأشار إلى أن مصر تستعمل الأسلوب الناعم، وتواجه مخططات تقسيم الدول العربية التي تتزعمها الدولة الصهيونية.

وأكد أنه يجب على مصر والسعودية أن تمنع أي انفصال وأي تفتت لهذه الدول وتعمل على وحدة الأمة، منوها أننا في السودان مؤمنين بالسلام وأن حل المشاكل بالتفاهم.