سمير المصري: مصر تُفكك المؤامرات بهدوء .. وتُفشل مخططات تفجير المنطقة من الداخل

قدّم اللواء سمير المصري، مساعد وزير الداخلية الأسبق، قراءة معمقة للمشهد الإقليمي المضطرب، متناولًا تصاعد التوترات في عدد من الدول العربية، وعلى رأسها السودان واليمن، إلى جانب الخلافات التي طفت مؤخرًا بين قوى عربية مؤثرة، مؤكدًا أن ما تشهده المنطقة ليس عشوائيًا، بل نتيجة مخططات تستهدف إنهاك الدول وضرب استقرارها.

حالة التوتر بين بعض الأشقاء

ووصف اللواء سمير المصري حالة التوتر بين بعض الأشقاء العرب بأنها مشهد صادم لم يكن متوقعًا، مشددًا على أن الروابط التي تجمع دول الخليج بالعالم العربي أعمق وأقوى من أي خلافات مؤقتة.

ركيزة أساسية لقوة المنطقة

وأكد أن استقرار المملكة العربية السعودية يمثل ركيزة أساسية لقوة المنطقة بأكملها، داعيًا إلى تجاوز الخلافات في هذا التوقيت الدقيق حفاظًا على وحدة الصف العربي.

وأشاد بالقيادة السياسية المصرية، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في عبور مصر من أزمات دبلوماسية معقدة بحكمة واتزان، دون أن يشعر المواطن بحدة تلك التحديات.

حجم المؤامرات المحيطة

وأوضح أن مصر واجهت عبر تاريخها مواقف أشد خطورة في محيطها الإقليمي، إلا أن وعي القيادة وقدرتها على إدارة الأزمات حال دون الانزلاق إلى صراعات جانبية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تدرك جيدًا حجم المؤامرات المحيطة بها ولن تنجر إلى استنزاف غير محسوب.

إشعال صراعات داخلية

وفيما يتعلق بالوضع في اليمن، أشار اللواء سمير المصري إلى تقارير تتحدث عن محاولات لإشعال صراعات داخلية عبر تهريب شحنات سلاح ومعدات، مؤكدًا أن مثل هذه التحركات تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي السعودي، وتسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها.

أما عن الملف السوداني، فقد حذر من خطورة التدخلات الخارجية، لافتًا إلى ما طُرح مؤخرًا داخل أروقة الأمم المتحدة من اتهامات صريحة بتدخل أطراف أجنبية في الشأن السوداني، معتبرًا أن استهداف السودان في هذا التوقيت يهدف إلى ضرب العمق الاستراتيجي لمصر، خاصة في ظل التوترات المحيطة بمنطقة باب المندب، والتي تمثل شريانًا حيويًا لقناة السويس والأمن القومي المصري.

كيانات ومسميات سياسية

وتطرق اللواء سمير المصري إلى ظهور كيانات ومسميات سياسية جديدة مثل «أرض الصومال» وعلاقاتها بإسرائيل، محذرًا من محاولات ممن وصفهم بـ«أصدقاء الشر» لإغراق المنطقة في صراعات مفتعلة تُستخدم كأداة لمنع الاستقرار وعرقلة التنمية.

وأكد أن الهدف الحقيقي من هذه المخططات هو إبقاء المنطقة في حالة فوضى دائمة، لأن الاستقرار يفتح باب التنمية، والتنمية تعني القوة، وهو ما لا يريده المتربصون بالمنطقة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن مصر، بقيادتها الواعية، تتحرك بعقلانية وتوازن، وتدير الأزمات بعقل الدولة لا بردود الأفعال، حفاظًا على أمنها القومي ودورها المحوري في محيط إقليمي شديد التعقيد.