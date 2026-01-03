قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل برشلونة المتوقع أمام إسبانيول اليوم في الدوري الإسباني
نهاية قيود قيصر | إلغاء غير مشروط يفتح آفاق التعافي الاقتصادي في سوريا
رام 1500 TRX تعود من جديد.. وحش الـ بيك أب يواصل التألق
رسالة إيرانية قوية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بسأن تصريحات ترامب
15 طلقة .. عدوان إسرائيلي جديد على اليونيفيل في لبنان
شريف حافظ يهاجم التنمر والعنصرية في الدراما: احنا مش متربيين فى الشارع
شبورة وصقيع.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة طقس الساعات القادمة
إصابة 10 اشخاص في انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي بالمنيا
أخبار أسوان | افتتاح مسجد النصر بنجع هيكل بإدفو.. ومزايا متنوعة للتأمين الصحى الشامل
اليوم.. نظر محاكمة 29 متهما في خلية الهيكل الإداري بالسلام
ماذا نقول في بداية الدعاء المستجاب؟.. 7 آداب من هدي النبي
بسعر اقتصادي.. مواصفات تويوتا رايز 2026 في السوق السعودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

نهاية قيود قيصر | إلغاء غير مشروط يفتح آفاق التعافي الاقتصادي في سوريا

‏صورة أرشيفية
‏صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

بعد سنوات طويلة من الضغوط الاقتصادية والمعيشية التي أثقلت كاهل السوريين، جاء الإعلان عن إلغاء قانون «قيصر» ليشكل نقطة تحول بارزة في المشهد السياسي والاقتصادي المرتبط بسوريا. هذا القرار، الذي طال انتظاره، أعاد الأمل بإمكانية فتح صفحة جديدة عنوانها الانفراج الاقتصادي وإعادة الإعمار، بعيدًا عن قيود العقوبات التي انعكست بشكل مباشر على حياة المواطنين.

تأكيد أمريكي.. الإلغاء غير مشروط

وأكدت فرقة العمل السورية للطوارئ في واشنطن، أن إلغاء قانون «قيصر» تم بشكل كامل وغير مشروط، ولا يتضمن أي تهديد بإعادة فرض العقوبات في المستقبل. وأوضحت، في منشور عبر منصة «إكس»، أنه لا توجد أي خطوات إضافية مطلوبة لإتمام عملية الإلغاء، مشيرة إلى أن عقوبات «قيصر» أصبحت من الماضي بعد دخول القرار حيز التنفيذ.
 

توقيع قانون موازنة الدفاع 2026

وجاء الإلغاء الرسمي لقانون «قيصر» عقب توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون موازنة وزارة الدفاع الأمريكية لعام 2026، والذي تضمن مادة صريحة تنص على الإلغاء الكامل لهذا القانون المفروض على سوريا منذ عام 2019. وبمجرد التوقيع، أصبح القرار نافذًا، منهياً واحدة من أكثر مراحل العقوبات الاقتصادية تأثيرًا على البلاد.
 

جهود دبلوماسية مكثفة خلف القرار

ولم يكن هذا التطور وليد اللحظة، بل جاء تتويجًا لجهود دبلوماسية مكثفة قادتها الحكومة السورية، بدعم من الجالية السورية والمنظمات السورية الأمريكية الفاعلة في واشنطن. كما ساهمت دول شقيقة وصديقة في الضغط من أجل رفع هذه العقوبات، إدراكًا لتداعياتها الإنسانية والاقتصادية على الشعب السوري.
 

آفاق اقتصادية وإعادة إعمار

ويتوقع مراقبون أن يفتح إلغاء قانون «قيصر» الباب أمام عودة الاستثمارات الأجنبية وتدفق المساعدات الدولية، ما يسهم في دعم جهود إعادة الإعمار وتحسين الوضع الاقتصادي العام. ويرى مختصون أن إزالة هذا العائق الرئيسي قد تمثل بداية فعلية لمرحلة التعافي الاقتصادي وإعادة تنشيط القطاعات الإنتاجية والخدمية. 

ترحيب سعودي ودعم للاستقرار

وفي السياق ذاته، رحبت المملكة العربية السعودية بقرار الولايات المتحدة إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون «قيصر»، معتبرة أن هذه الخطوة ستدعم الاستقرار والتنمية والازدهار، وتلبي تطلعات الشعب السوري. وأشادت المملكة، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس»، بالدور الإيجابي الذي قام به الرئيس الأمريكي، منذ إعلانه رفع العقوبات خلال زيارته إلى الرياض في مايو 2025، وحتى توقيعه قانون تفويض الدفاع الوطني 2026. 

تهاني للقيادة والشعب السوري

كما أعربت المملكة عن خالص تهانيها للقيادة والحكومة والشعب السوري برفع جميع العقوبات، مثمنة الخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لإعادة الاستقرار، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين والمهجرين، وإعادة بناء الدولة ومؤسساتها الاقتصادية.


ويأتي إلغاء قانون «قيصر» كخطوة تحمل أبعادًا سياسية وإنسانية واقتصادية عميقة، وتفتح نافذة أمل أمام السوريين بعد سنوات من المعاناة. وبينما تبقى التحديات كبيرة، فإن هذا القرار قد يشكل بداية مسار جديد نحو التعافي، إذا ما أُحسن استثماره في خدمة الاستقرار والتنمية ومستقبل أكثر أمانًا لسوريا وشعبها.

قيصر السوري واشنطن وزارة الدفاع الشعب السوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة اليوم

10 هواتف تتوقفت عن التشغيل نهائيا

أزمة تهدد الملايين .. 10 هواتف تتوقف عن التشغيل نهائيا خلال أيام

طقس

9 درجات | تحذير عاجل من الأرصاد للجميع

كأس أمم أفريقيا

الحاسوب الخارق يكشف الفائز بكأس أمم أفريقيا 2026.. ما موقف مصر؟

صورة ارشيفية

الفيضة الكبرى.. الإسكندرية على موعد مع أخطر نوة في العام الجديد

مجمع محاكم المحلة

إحالة محفظ للقرآن بتهمه التعدي على صغيرة وهتك عرضها إلى المحاكمة بالمحلة

ايمان العاصي

صعب جدا.. أيمان العاصي تعلن إصابتها بفيروس جديد

مرتبات شهر يناير 2026

تبكير الصرف.. جدول مواعيد مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين بالقطاع الخاص والحكومة

ترشيحاتنا

حنبعل المجبري

المجبري: مواجهة مالي لا تحتمل أخطاء وتونس أمام اختبار مصيري بـ أمم أفريقيا

لانس

لانس يكتسح تولوز بثلاثية ويؤمن صدارة الدوري الفرنسي

خيتافي

رايو فاليكانو يتعادل مع خيتافي 1-1 في الدوري الإسباني

بالصور

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 3 يناير 2026 مهنيا وصحيا وعاطفيا

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحوت حظك اليوم السبت 3 يناير 2026.. اتبع قلبك وأظهر محبتك

برج الحوت حظك اليوم السبت 3 يناير 2026..اتبع قلبك وأظهر محبتك
برج الحوت حظك اليوم السبت 3 يناير 2026..اتبع قلبك وأظهر محبتك
برج الحوت حظك اليوم السبت 3 يناير 2026..اتبع قلبك وأظهر محبتك

برج الحمل حظك اليوم السبت 3 يناير 2026.. ثق بجوهرك الداخلي

برج الحمل حظك اليوم السبت 3 يناير 2026..ثق بجوهرك الداخلي 
برج الحمل حظك اليوم السبت 3 يناير 2026..ثق بجوهرك الداخلي 
برج الحمل حظك اليوم السبت 3 يناير 2026..ثق بجوهرك الداخلي 

برج الثور حظك اليوم السبت 3 يناير 2026.. لا تدع اليأس يسيطر على تفكيرك

برج الثور
برج الثور
برج الثور

فيديو

وفاة العروس في الفرست لوك

عروس تسقط مغشي عليها في الفرست لوك .. ما القصة؟

سيدة تزعم ان ترامب والدها

ترامب هو والدي.. سيدة تركية تشعل الجدل على مستوى العالم

ايمان عبد اللطيف

عيار 21 بكام ؟.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

إمام مسجد الزمالك

صفقات الأهلي لا تتوقف وآخرها إمام مسجد الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد