بسعر اقتصادي.. مواصفات تويوتا رايز 2026 في السوق السعودي

تكنولوجيا وسيارات

صبري طلبه

تواصل شركة تويوتا اليابانية تعزيز مكانتها في السوق السعودي؛ من خلال تقديم مجموعة واسعة من السيارات، ومن بين هذه الطرازات تبرز سيارة تويوتا رايز، التي جاءت ضمن الفئة الاقتصادية وبطابع عصري، حيث تجمع بين الشكل الرياضي الكروس أوفر والتجهيزات المتقدمة.

منظومة أداء تويوتا رايز 2026 

تعتمد تويوتا رايز على محركات بنزين ثلاثية الأسطوانات، مع اختلاف الخيارات حسب الفئة، الفئة الأولى مزودة بمحرك بسعة 1.2 لتر يولد قوة تصل إلى 87 حصانا مع عزم دوران يبلغ 113 نيوتن متر، بينما تحصل الفئة الأعلى على محرك تيربو بسعة 1.0 لتر بقوة 97 حصانا وعزم يصل إلى 140 نيوتن متر، ويتصل كلا الخيارين بناقل حركة أوتوماتيكي.

 تويوتا رايز

أبعاد وتصميم تويوتا رايز 2026 

تأتي السيارة بطول يتجاوز 4 أمتار، وتختلف تجهيزات الإضاءة حسب الفئة، حيث تعتمد الفئة الأساسية على مصابيح هالوجين، في حين تحصل الفئة الأعلى على مصابيح أمامية وإضاءة نهارية بتقنية LED.

كما تتوفر جنوط ألمنيوم بمقاسات مختلفة تتراوح بين 16 و17 بوصة، مع مرايا جانبية قابلة للتعديل كهربائيا ومدعومة بإشارات انعطاف.

 تويوتا رايز

مقصورة وتجهيزات تويوتا رايز 2026

تركز تويوتا رايز على توفير تجربة استخدام سهلة وواضحة، حيث تضم شاشة معلومات وترفيه تتفاوت في الحجم بين الفئات، مع دعم الربط بالهواتف الذكية، ونظام ترفيهي صوتي مكون من 4 سماعات من راحة الركاب، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء.

 تويوتا رايز

جهزت تويوتا رايز بمجموعة من أنظمة السلامة القياسية، تشمل الوسائد الهوائية الأمامية، ونظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب أنظمة التحكم في الثبات والجر، ومساعد صعود المرتفعات، كما تتوفر حساسات ركن وكاميرا خلفية.

أسعار تويوتا رايز 2026 في السعودية

تطرح تويوتا رايز في السوق السعودي بأسعار تبدأ من 67,045 ريالا سعوديا، بينما تصل أسعار فئة Limited إلى 73,715 ريالا سعوديا.

