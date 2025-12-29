كلاسيكية بقدرات عصرية.. ماذا تقدم تويوتا سنشري 2026 وكم سعرها؟

تعود تويوتا سنشري 2026 لتؤكد مكانتها كرمز للفخامة الكلاسيكية مع لمسات عصرية حديثة، مقدمة تجربة قيادة هجينة تجمع بين الأداء القوي والراحة، حيث تجمع السيارة بين تصميم خارجي أنيق يحافظ على تراث سنشري العريق، وتقنيات داخلية متطورة توفر رفاهية كبيرة.

تصميم خارجي كلاسيكي بروح عصرية

تأتي السيارة بتصميم خارجي يعكس الانسجام بين الكلاسيكية والفخامة المعاصرة، حيث تحتفظ الواجهة الأمامية بشبكة أنيقة تمنح السيارة حضورًا راقيًا على الطريق، متكاملة مع مصابيح LED دقيقة توفر إضاءة واضحة دون إغفال الطابع الكلاسيكي.

تويوتا سنشري 2026

وتأتي الخطوط الجانبية بسلاسة تعكس طول السيارة وتوازن نسبها، بينما يحتفظ الجزء الخلفي بهدوء التصميم مع لمسات عصرية تظهر من خلال المصابيح الخلفية وتقنيات الإضاءة المتقدمة، لتعكس شخصية فاخرة تجمع بين الماضي والحاضر.

مقصورة داخلية فاخرة بلمسات عصرية

تعكس المقصورة الداخلية فلسفة التصميم الذي بين الفخامة الكلاسيكية والراحة الحديثة، حيث تم استخدام أفضل أنواع الجلود والخشب الطبيعي والتطعيمات المعدنية الراقية.

تويوتا سنشري 2026

وجاءت المقاعد مجهزة بدعم كهربائي كامل للسائق والراكب الأمامي، مع خيارات للتدفئة والتبريد لتوفير تجربة ركوب مميزو، ويضيف نظام التكييف المتقدم مع فتحات خلفية توزيع الهواء بكفاءة، بينما يضمن العزل الصوتي جودة تجربة الركوب، وأنظمة الستائر الجانبية.

ورغم الطابع الكلاسيكي، تعتمد السيارة على تجهيزات حديثة لتلبية احتياجات السائق والركاب، بما في ذلك شاشات عرض ذكية متكاملة بأسلوب بسيط، وأنظمة مساعدة متقدمة للقيادة تساهم في السلامة وسهولة التحكم، بالإضافة إلى أنظمة ترفيهية واتصال حديثة تواكب متطلبات العصر دون التأثير على أجواء الفخامة الكلاسيكية.

تويوتا سنشري 2026

محرك وأداء السيارة تويوتا سنشري 2026

تعتمد السيارة على محرك V8 بسعة 5000 سي سي يتكامل مع نظام هجين، ليولد قوة إجمالية تبلغ نحو 431 حصانًا، مدعومًا بناقل حركة أوتوماتيكي كهربائي من نوع CVT ، مع نظام الدفع الخلفي للعجلات.

سعر سيارة تويوتا تويوتا سنشري 2026 عالميًا

يبدأ سعر السيارة من نحو 23 مليون ين ياباني، أي ما يقرب من 150 ألف دولار أمريكي.