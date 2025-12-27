قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ بني سويف: دعم التكتلات الحرفية والتراثية أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة
أسعار البنزين اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 في مصر.. واستقرار المحروقات
بيان رسمي من نقابة الموسيقيين للرد على الشائعات وحملات التشويه
منتخب نيجيريا يتقدم على تونس بهدف نظيف بالشوط الأول بكأس الأمم الإفريقية
وسط تأمين مكثف وتنظيم محكم.. انتهاء اليوم الأول من جولة الإعادة للانتخابات بالبحيرة
خالد النبوي: بحب أتعب في شغلي ولو متعبتش محسش بطعم الأكل
تصل الوجه البحري خلال ساعات.. أمطار غزيرة على 7 محافظات| تفاصيل حالة الطقس
7 خطوات لحماية إطارات السيارة من التلف.. واحذر من فصل الشتاء
رمضان 2026| سهر الصايغ وعمرو عبد الجليل يتعاقدان على مسلسل إعلام وراثة
رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: الصحافة القومية أحد أدوات القوى الناعمة لمصر
إحصاء حكومي .. مصر ثاني أعلى دولة في معدل النمو بالشرق الأوسط
لميس الحديدي: بعد 2026 الحكومة ستكون وحدها في مواجهة التحديات
وحش الصحراء.. أسعار ومواصفات تويوتا شاص 2025 في السعودية

تويوتا شاص
تويوتا شاص
صبري طلبه

تُعد تويوتا شاص من أبرز السيارات التي تنتمي إلى فئة البيك أب في السوق السعودي، حيث ارتبط اسمها بالاعتمادية والاستخدام الشاق لسنوات طويلة، وتطرح السيارة عبر باقة متنوعة من الفئات والتجهيزات، مع أسعار تبدأ من 153,295 ريال سعودي. 

تويوتا شاص وخيارات المحرك والأداء 

تعتمد تويوتا شاص على مجموعة من المحركات، حيث تتوفر السيارة بمحرك بنزين V6 بسعة 4.0 لتر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، وفي المقابل، تقدم تويوتا خيار محرك ديزل بسعة 4.2 لتر مكون من 4 أسطوانات بتنفس طبيعي، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، مع توفر بعض الفئات بناقل أوتوماتيكي.

تويوتا شاص 

تصميم وتجهيزات تويوتا شاص 

يحافظ تصميم تويوتا شاص على طابعه الكلاسيكي المعروف، مع تركيز واضح على العملية والمتانة، حيث تأتي السيارة بجنوط فولاذية قياس 16 بوصة، مع مصابيح أمامية هالوجين تعكس الهوية التقليدية للطراز واخرى LED، بالإضافة إلى الشبك الأمامي الأسود غير اللامع وفتحات التهوية البسيطة، إلى جانب مصد أمامي بلون الهيكل مزود بخطاف سحب أمامي، كما تم تجهيز السيارة بواقيات طين أمامية وخلفية لتعزيز جاهزيتها للطرق الوعرة.

تأتي بنوافذ كهربائية لجميع الأبواب واخرى يدوية، مع منافذ كهرباء إضافية في الخلف، ما يزيد من سهولة الاستخدام في الرحلات الطويلة أو مواقع العمل، وتشمل التجهيزات راديو AM/FM مع دعم البلوتوث، وعجلة قيادة مكسوة بالجلد الصناعي، إضافة إلى نظام مثبت السرعة، وأنظمة تعليق متطورة مع باقة من تقنيات الفرامل.

تويوتا شاص 

أسعار تويوتا شاص 2025 في السعودية

تبدأ أسعار تويوتا شاص 2025 من 153,295 ريال لفئة DX SC 4X4 AT، بينما تصل فئة DLX SC 4X4 AT إلى 163,185 ريال، وفئة S-DLX SC 4X4 AT إلى 179,515 ريال. 

أما نسخ الديزل، فتبدأ من 158,585 ريال لفئة DX SC 4X4 DSL MT، وترتفع إلى 169,510 ريال لفئة DLX SC 4X4 DSL MT، و173,305 ريال لفئة DLX SC 4X4 DSL AT.

وتصل الأسعار إلى 189,060 ريال لفئة S-DLX SC 4X4 DSL AT، فيما تسجل فئة S-DLX DC 4X4 DSL AT الأعلى سعرًا بقيمة 201,365 ريال سعودي.

