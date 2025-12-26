قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سمر محمد متولى: مذيعة مشهورة كانت السبب انى مشتغلش فى الإذاعة| فيديو
مسؤول أمريكي: تنفيذ الضربة داعش في نيجيريا بطلب من الحكومة
بمشهد لأحمد السقا.. تعليق كوميدي من البريميرليج على مواجهة مصر وجنوب أفريقيا
طقس الجمعة.. شبورة كثيفة وبرودة شديدة والأرصاد تحذر
أول جمعة في رجب.. أمران حذر منهما الشرع الشريف
وزير الخارجية: أهمية محورية للإعلام الوطني في دعم الأمن القومي المصري
رئيس التجمع الوطني المسيحي بالقدس لصدى البلد: نحتفل بعيد الميلاد بالصمود في وجه الاستيطان والإبادة
ترامب: الجيش الأمريكي شن الليلة ضربة قوية ضد داعش في نيجيريا
هل يتم قبل 60 يوما.. كيفية تغيير الاسم على فيسبوك خطوة بخطوة
تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة بسبب تأخر المستحقات
فيضانات مميتة.. أمريكا تعلن حالة الطوارئ في لوس أنجلوس
منة فضالي: أخاف من الموت.. وأعاني نفسيا من مشاهد الجنائز
رينو تكسر الرقم القياسي بسيارة فريدة من نوعها.. تسارع مذهل

رينو Filante Record 2025
رينو Filante Record 2025
صبري طلبه

استطاعت رينو الفرنسية أن تحقق نجاحًا مميزًا عبر نسختها الاختبارية صاحبة اللقب Filante Record 2025، بعد أن قطعت مسافة قدرها 1.008 كيلومتر في أقل من 10 ساعات وبشحنة واحدة فقط.

وصل متوسط السرعة القصوى للسيارة بنحو 102 كيلومتر في الساعة وذلك طول فترة الاختبار، وكان في مقدرها أن تخوض مسافة أخرى تقدر بـ 120 كيلومتر على نفس السرعة، حيث تبقى في بطارية السيارة حوالي 11 % من طاقتها.

 رينو Filante Record 2025

عملت شركة Ligier الفرنسية مهمة تطوير السيارة بالتعاون مع رينو، حيث تم الاعتماد على بطارية بسعة 87 كيلوواط ساعة، وهي نفس السعة المستخدمة في طراز سينيك E-Tech الكهربائي. 

وشهد يوم تسجيل الرقم تناوب ثلاثة سائقين على قيادة السيارة، ضمن خطة دقيقة لإدارة الجهد والاستمرارية، حيث أكملوا السائقون مجموعه 239 لفة على حلبة يبلغ طولها 4.2 كيلومترات، وذلك على مدار 10 ساعات متواصلة، في تجربة تطلبت دقة عالية في القيادة والثبات على الأداء.

رينو Filante Record 2025

تصميم مستوحى من أيقونة رينو وتحطيم للأرقام

جاءت السيارة Filante Record لتعكس إرث رينو التاريخي في سيارات الأرقام القياسية، حيث استلهم التصميم ملامحه من طرازات أيقونية مثل 40 CV التي ظهرت عام 1925، وL’Étoile Filante التي قدمت عام 1956. 

رينو Filante Record 2025

هذه الروح الكلاسيكية تجسدت في المقدمة الطويلة، والقمرة الشفافة، والذيل المستوحى من عالم الطيران، مع الحفاظ على هوية مستقبلية تناسب سيارة كهربائية اختبارية، وزُودت السيارة بإطارات ميشلان خاصة مدعومة بنظام ارتكاز خارجي، على طريقة سيارات السرعة الكلاسيكية، بهدف تقليل مقاومة الهواء وتعزيز الاستقرار.

كما ظهر شعار رينو المضيء ليؤكد الطابع التقني للسيارة، إلى جانب طلاء لامع للهيكل يعكس الانسيابية العامة، وجاءت المقصورة بفكرة فردية مع باب علوي يفتح للأعلى، في تصميم قريب من الطائرات الحربية، ما يعكس المظهر العصري والأداء الخارق لهذه النسخة الخارقة.

رينو Filante Record 2025

