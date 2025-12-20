أسعار ومواصفات رينو داستر 2025 في السعودية

تُعد رينو داستر واحدة من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المطروحة في السوق السعودي، حيث تمكنت من تعزيز تواجدها ضمن فئة الـ SUV، ومع طراز 2025، تواصل السيارة الفرنسية تقديم نفسها بقوة وسط الفئة الرياضية، مع أسعار تبدأ من 81.250 ريال سعودي.

مواصفات وأداء السيارة رينو داستر 2025

تعتمد رينو داستر 2025 على محرك بنزين تيربو بسعة 1.6 لتر مكوّن من أربع أسطوانات، يولد المحرك قوة تصل إلى 153 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 250 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار CVT، مع نظام دفع أمامي، ومعدل استهلاك للوقود يصل إلى 15.9 كيلومتر لكل لتر.

رينو داستر 2025

أبعاد وتصميم السيارة

تأتي داستر 2025 بأبعاد خارجية مناسبة وسط الفئة الرياضية، حيث يبلغ طول السيارة 4,343 مم، وعرضها 1,921 مم، فيما يصل الارتفاع إلى 1,693 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,657 مم.

يحافظ التصميم الخارجي لداستر 2025 على هوية السيارة المعروفة مع لمسات عصرية واضحة، وتحصل على مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED، ومرايا جانبية بلون الهيكل مدمج بها إشارات انعطاف LED، إلى جانب جنوط ألومنيوم قياس 18 بوصة.

رينو داستر 2025

مقصورة وتجهيزات رينو داستر 2025

توفر رينو داستر 2025 تجهيزات تقنية متعددة، حيث تضم المقصورة شاشة رقمية للعدادات بقياس 7 بوصات، وشاشة مركزية تعمل باللمس بقياس 10.1 بوصة لنظام المعلومات والترفيه، كما تدعم السيارة أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، مع إمكانية الاقتران عبر البلوتوث، ونظام صوتي مكوّن من 4 مكبرات، ونظام تكييف أوتوماتيكي.

وتأتي داستر 2025 بمجموعة من أنظمة السلامة والحماية الأساسية، تشمل التجهيزات وسائد هوائية أمامية، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام منع انغلاق المكابح مع التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة، إضافة إلى نظام التحكم في الجر، كما تضم السيارة مثبت سرعة تقليدي، ونظام مراقبة النقطة العمياء، إلى جانب حساسات أمامية وخلفية للمساعدة على الركن، وكاميرا خلفية لتحسين الرؤية.

رينو داستر 2025

أسعار رينو داستر 2025 في السعودية

تتوفر رينو داستر 2025 في السوق السعودي بثلاث فئات تختلف في مستوى التجهيزات، تبدأ الأسعار من 81,250 ريال سعودي لفئة PE، بينما تصل فئة SE إلى 86,425 ريال سعودي، في حين تقدم الفئة الأعلى LE بسعر 89,875 ريال سعودي.