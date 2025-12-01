بأقل سعر.. اركب سيارة أوتوماتيك موديل 2017 "فبريكا"

ظهرت السيارة رينو لوجان موديل 2017 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بسعر يبلغ 400 ألف جنيه، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا، وتعد هذه السيارة من أبرز سيارات السيدان التي قدمت مصر باختلاف أجيالها.

وننصح جميع المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة بأهمية الفحص الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية، بالإضافة إلى الكشف الهيكلي، ومراجعة متوسط الأسعار وفقًا للحالة والموديل.

محرك السيارة رينو لوجان

تستند السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي قادر على توليد قوة 110 أحصنة، فيما يبلغ عزم الدوران 128 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي، في حين تعتمد السيارة على نظام دفع أمامي.

رينو لوجان

تصميم وأبعاد السيارة رينو لوجان

وتقدم رينو لوجان 2017 هيكلًا خارجيًا ينتمي بوضوح إلى فئة السيدان، مع خطوط تصميم مستقيمة وملامح هادئة تعكس توجه السيارة نحو العملية، وتأتي السيارة بأبعاد متوازنة تشمل طولًا يبلغ 4354 ملم وعرضًا يصل إلى 1733 ملم، بينما يقف ارتفاعها عند 1450 ملم تقريبًا، وتحتوي لوجان على حقيبة تخزين خلفية واسعة بسعة 510 لترات، أما الواجهة الأمامية فتأتي بشبكة سوداء متعددة الفتحات.

رينو لوجان

تجهيزات السلامة وتجهيزات رينو لوجان

تقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات العملية التي تعزز من مستوى الأمان داخل السيارة، حيث تحصل لوجان على نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، إلى جانب وسائد هوائية توفر حماية أولية للركاب في حالات الطوارئ، كما تأتي السيارة بمرايات جانبية كهربائية، إضافة إلى مصابيح نهارية تساعد على تحسين الرؤية خلال القيادة في فترات النهار، وتم اعتماد جنوط اقرب للرياضية.

رينو لوجان

وفي الداخل، تعتمد رينو لوجان 2017 على نظام صوتي ترفيهي يسمح بالتحكم من خلال ذراع جانبي مرتبط بعجلة القيادة، ما يسهم في تسهيل التحكم بالوسائط أثناء القيادة، وتشمل المنظومة الداخلية دعم تقنية البلوتوث ومدخل USB لتوصيل الأجهزة الخارجية، بينما يأتي مكيف الهواء اليدوي، وقفل مركزي للأبواب.