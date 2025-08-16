قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات لكزس جي إكس 2025 في الإمارات

لكزس جي إكس موديل 2025
صبري طلبه

تعزز لكزس اليابانية من تواجدها في السوق الإماراتي، بعدد من السيارات المختلفة والتي تتنوع من ناحية القدرات الفنية والتقنيات، إلى جانب التجهيزات وعناصر التصميم، منها الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، وأبرزها السيارة جي إكس 2025 والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV.

محرك لكزس جي إكس موديل 2025

تعتمد لكزس جي إكس 2025 على محرك ثماني الأسطوانات 8 سلندر، سعة 4600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 292 حصانًا، و438 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

لكزس جي إكس موديل 2025

تسارع وأداء لكزس جي إكس موديل 2025

تنتقل السرعة لسيارة لكزس جي إكس موديل 2025 عبر منظومة الجر الكلي للعجلات، بينما تستغرق مدة زمنية قدرها 8.2 ثانية، للتسارع من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 13.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

ابرز تجهيزات سيارة لكزس جي إكس 2025 

تضم جي إكس 2025 مثبت سرعة، تقنية رصد النقاط العمياء، تحديد المسار، بالإضافة إلى حساسات حركة أمامية وخلفية، كاميرا للمتابعة واخرى محيطة، تقنية الحفاظ على المسار، شاشة عرض داخلية تدعم التطبيقات الذكية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام صوتي ترفيهي.

لكزس جي إكس موديل 2025

أسعار لكزس جي إكس موديل 2025 في الإمارات

تقدم السيارة لكزس جي إكس موديل 2025 بقيمة قدرها 260,000 درهم للفئة الأولى 460 Premier، بينما يصل سعر الفئة الثانية 460 Platinum إلى 300,000 درهم إماراتي.

