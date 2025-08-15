قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مازالت في المستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ أنغام
مفتي الجمهورية: "إسرائيل الكبرى" أكذوبة سياسية لا أساس لها من الواقع وخرافة قديمة
التعاون الإسلامي تدين خطة إسرائيل لبناء 3400 وحدة استيطانية في الضفة والقدس
آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 15-8-2025
دعاء للميت ليلة الجمعة.. 30 كلمة تشفع لمن رحلوا
أقل سعر دولار اليوم 15-8-2025
عضو بالشيوخ: أطالب بإصدار قانون جديد للانتخابات
بولندا تحبط هجومًا تخريبيًا استهدف قطع المياه عن مدينة كبرى
السيطرة على حريق في مصنع بيتروكيماويات بالشرقية
وائل عبد العزيز: خروج أختي ياسمين من المستشفى أسعد لحظة عشتها .. وشوجر دادي مفاجأة .. والزهد حياتي حاليا |حوار
ترامب يلمّح لقمة ثانية مع بوتين وزيلينسكي بمشاركة أوروبية محتملة
من القاهرة.. فصائل فلسطين تدعو لوحدة وطنية عاجلة لوقف العدوان ومواجهة التهويد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات كيا EV5 موديل 2025 في الإمارات

كيا EV5 موديل 2025
كيا EV5 موديل 2025
صبري طلبه

تقدم كيا الكورية الجنوبية، مجموعة كبيرة من الإصدارات داخل السوق الإماراتي، منها السيارة الرياضية EV5 موديل 2025، والتي تنتمي إلى الطرازات الكهربائية، مع فئة واحدة من التجهيزات.

مواصفات كيا EV5 موديل 2025 

تعتمد كيا EV5 موديل 2025 على محرك كهربائي فردي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 215 حصانًا، و310 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، وسرعة قصوى تصل إلى 185 كيلومتر في الساعة، مع بطارية بحجم 64 كيلووات/س.

كيا EV5 موديل 2025 

تأتي كيا EV5 موديل 2025 بتجهيزات متنوعة منها، كاميرا 360 درجة، مساعد الفرامل BA، كاشف التصادم، التحذير عند مغادرة المسار، كشف النقاط العمياء، محدد السرعة، التحكم في الجر، مستشعرات ركن، فرامل كهربائية، نظام صوتي ترفيهي عالي الأداء.

كيا EV5 موديل 2025 

زودت السيارة كيا EV5 موديل 2025 بشاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، مقود حركة مالتي فانكشن، دعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد، إضاءة محيطة، سقف زجاجي بانوراما، منافذ USB، مكيف هواء أوتوماتيكي، وسائد هوائية متقدمة للحماية من الصدمات، زر تشغيل وإيقاف المحرك.

كيا EV5 موديل 2025 

أما عن القياسات الهيكلية للسيارة كيا EV5 موديل 2025، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV الرياضية، فيقدر الطول الكلي بحوالي 4.615 م، و1.875 م للعرض الكلي، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1.715 م، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.750 م.

سعر كيا EV5 موديل 2025 في السوق الإماراتي

تقدم السيارة كيا EV5 موديل 2025 في الإمارات بسعر يبلغ 168,200 درهم.

كيا EV5 كيا EV5 موديل 2025 سعر كيا EV5 موديل 2025 مواصفات كيا EV5 موديل 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا مساء يوم خميس.. موعد التوقيت الشتوي 2025

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

9 درجات دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة

9 درجات نزولًا دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة

صورة أرشيفية لاعتماد لحادث بابو نيمة

تحويل 14 مصابا في حادث أتوبيس أبوزنيمة لمستشفيات الطور ورأس سدر وشرم الشيخ

المولد النبوي الشريف - اجازه المولد النبوي

موعد المولد النبوي 2025 وتاريخ إجازة مولد النبي .. 3 أيام إجازات متتالية

المولد النبوي ٢٠٢٥

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

وزير التربية والتعليم

بعد قليل .. قرار مهم من وزير التعليم

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية .. الأرصاد تعلن خبرا مهما لمواطني هذه المحافظات

ترشيحاتنا

بيراميدز

بعد 24 ساعة من لقاء الإسماعيلي.. بيراميدز يواجه دايموند وديا اليوم

خالد الغندور

فيريرا لـ ناصر ماهر: مركز صانع الألعاب ليس من نصيبك

بيراميدز

جدو: الفوز على الإسماعيلي خطوة مهمة في بداية الدوري

بالصور

السيطرة على حريق في مصنع بيتروكيماويات بالشرقية

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق

وائل عبد العزيز: خروج أختي ياسمين من المستشفى أسعد لحظة عشتها .. وشوجر دادي مفاجأة .. والزهد حياتي حاليا |حوار

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي
وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي
وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

ورود وقبلات وأحضان.. مواقف محرجة ورطت المطربين مع المعجبين.. آخرهم راغب علامة وتامر حسني

مواقف المطربين المحرجة
مواقف المطربين المحرجة
مواقف المطربين المحرجة

6 أسئلة لكشف الحالة النفسية للأطفال والمراهقين بسهولة.. ما هي؟

كيف تكشف بأن طفلك يعاني من الأكتئاب؟
كيف تكشف بأن طفلك يعاني من الأكتئاب؟
كيف تكشف بأن طفلك يعاني من الأكتئاب؟

فيديو

مطاردة الواحات

خلوها تعمل حادثة.. تفاصيل مطاردة 3 سيارات لفتاة بطريق الواحات

خناقه بنت الكابتن ربيع ياسين

تتدخل في حياتي.. ماذا حدث بين ابنة الكابتن وخالتها في الشيخ زايد؟

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

وائل عبد العزيز: خروج أختي ياسمين من المستشفى أسعد لحظة عشتها .. وشوجر دادي مفاجأة .. والزهد حياتي حاليا |حوار

محمد عادل فتحي

رسالة خاصة من المشرف على الكرة بالمقاولون لرؤساء الأندية والمدربين .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد