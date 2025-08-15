سعر ومواصفات كيا EV5 موديل 2025 في الإمارات

تقدم كيا الكورية الجنوبية، مجموعة كبيرة من الإصدارات داخل السوق الإماراتي، منها السيارة الرياضية EV5 موديل 2025، والتي تنتمي إلى الطرازات الكهربائية، مع فئة واحدة من التجهيزات.

مواصفات كيا EV5 موديل 2025

تعتمد كيا EV5 موديل 2025 على محرك كهربائي فردي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 215 حصانًا، و310 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، وسرعة قصوى تصل إلى 185 كيلومتر في الساعة، مع بطارية بحجم 64 كيلووات/س.

كيا EV5 موديل 2025

تأتي كيا EV5 موديل 2025 بتجهيزات متنوعة منها، كاميرا 360 درجة، مساعد الفرامل BA، كاشف التصادم، التحذير عند مغادرة المسار، كشف النقاط العمياء، محدد السرعة، التحكم في الجر، مستشعرات ركن، فرامل كهربائية، نظام صوتي ترفيهي عالي الأداء.

كيا EV5 موديل 2025

زودت السيارة كيا EV5 موديل 2025 بشاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، مقود حركة مالتي فانكشن، دعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد، إضاءة محيطة، سقف زجاجي بانوراما، منافذ USB، مكيف هواء أوتوماتيكي، وسائد هوائية متقدمة للحماية من الصدمات، زر تشغيل وإيقاف المحرك.

كيا EV5 موديل 2025

أما عن القياسات الهيكلية للسيارة كيا EV5 موديل 2025، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV الرياضية، فيقدر الطول الكلي بحوالي 4.615 م، و1.875 م للعرض الكلي، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1.715 م، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.750 م.

سعر كيا EV5 موديل 2025 في السوق الإماراتي

تقدم السيارة كيا EV5 موديل 2025 في الإمارات بسعر يبلغ 168,200 درهم.