لحماية سيارتك.. 5 أخطاء لا تقع فيها خلال فصل الصيف

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف؛ تصبح القيادة أكثر تحدياً من المعتاد، نسبة إلى الإرهاق بسبب الطقس الحار، والتأثيرات على السيارة مثل ضغط الإطارات، وزيادة حرارة المحرك، ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل تقنية قد تعطل رحلاتنا.

ولتجنب ما سبق؛ من الضروري أن يكون كل قائد سيارة على دراية ببعض الأخطاء الشائعة التي يمكن أن تحدث في هذا الفصل، وكيفية تجنبها؛ للحفاظ على سلامته وسلامة السيارة، وهو ما سنتحدث عنه في هذا الموضوع.

ارتفاع حرارة السيارة

فحص ضغط الإطارات

ترتفع درجات الحرارة في الصيف على عكس الفصول الأخرى؛ مما يزيد من ضغط الهواء داخل الإطارات، وإذا كانت الإطارات غير مضبوطة أو في حالة سيئة؛ فإنها تصبح أكثر عرضة للتلف، ولذلك يجب فحصها بانتظام؛ لضمان أنها في المستوى المثالي.

فحص مستوى السوائل في السيارة

تعتبر السوائل مثل زيت المحرك، سائل التبريد، وسائل الفرامل من الأمور الأساسية لضمان سلامة السيارة، وتتعرض المحركات إلى درجات حرارة مرتفعة خاصة في فصل الصيف، مما يزيد من احتمالية تعرض السيارة للأعطال، ولذلك ننصح أن نتأكد من فحص مستويات السوائل بانتظام وتغييرها إذا لزم الأمر.

عدم التوقف أثناء الرحلات الطويلة

القيادة لفترات طويلة تحت حرارة الشمس قد تؤدي إلى تعب وإرهاق السائق، مما يزيد من خطر وقوع الحوادث بسبب نقص التركيز، ولذلك ننصح بالتوقف من وقت لآخر لأخذ فترات راحة منتظمة، خاصة أثناء الرحلات الطويلة، لتجنب التعب والإرهاق.

فحص ردياتير السيارة

تأكد من الفحص الشامل لردياتير السيارة ودورة التبريد بشكل عامل، ومن الأفضل أن نقوم بغسيل دورة تبريد السيارة، والتأكد من عدم وجود أي تسريبات في تلك المنظومة، لضمان أفضل حالة فنية.

مروحة التبريد

تشكل مروحة تبريد السيارة أهمية كبيرة في المنظومة الميكانيكية، وننصح قائدي ومالكي السيارات، بالكشف الجيد عنها من وقت لآخر، والتأكد من عملها بشكل طبيعي عن طريق سماع صوتها أو الفحص بمحرك النظر.