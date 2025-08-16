قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: الاجتماع المقبل سيشمل بوتين وزيلينسكي
كيفية قضاء الصلوات الفائتة.. طرق سهلة لتعويض ما فاتك
نجوى فؤاد: مش عايزة أعيش في دار مسنين ولا أخرج من بيتي | فيديو
مهرجان العلمين الجديدة.. مراون بابلو يشعل حماس الجمهور بأغنية راكور
الغندور يطرح سؤالا هاما لجماهير الزمالك و جائزة للفائز
روسيا: هناك رغبة من موسكو وواشنطن في تجاوز إرث إدارة بايدن
محافظ أسوان: السيطرة على حريق محطة كهرباء بإدفو وعودة التيار | شاهد
تكريم 12مبدعا بينهم هاني شنودة .. انطلاق مهرجان القلعة للموسيقى
ترامب : أمريكا وروسيا تتمتعان بإمكانات هائلة لبناء علاقات تجارية ممتازة
لحماية سيارتك.. 5 أخطاء لا تقع فيها خلال فصل الصيف
محمد صلاح يدخل في نوبة بكاء بعد مواجهة ليفربول وبورنموث لهذا السبب
بحضور مي سليم وميس حمدان .. فريق واما يتألقون بحفل رأس الحكمة| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لحماية سيارتك.. 5 أخطاء لا تقع فيها خلال فصل الصيف

ارتفاع حرارة السيارة
ارتفاع حرارة السيارة
صبري طلبه

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف؛ تصبح القيادة أكثر تحدياً من المعتاد، نسبة إلى الإرهاق بسبب الطقس الحار، والتأثيرات على السيارة مثل ضغط الإطارات، وزيادة حرارة المحرك، ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل تقنية قد تعطل رحلاتنا. 

ولتجنب ما سبق؛ من الضروري أن يكون كل قائد سيارة على دراية ببعض الأخطاء الشائعة التي يمكن أن تحدث في هذا الفصل، وكيفية تجنبها؛ للحفاظ على سلامته وسلامة السيارة، وهو ما سنتحدث عنه في هذا الموضوع.

ارتفاع حرارة السيارة 

فحص ضغط الإطارات

ترتفع درجات الحرارة في الصيف على عكس الفصول الأخرى؛ مما يزيد من ضغط الهواء داخل الإطارات، وإذا كانت الإطارات غير مضبوطة أو في حالة سيئة؛ فإنها تصبح أكثر عرضة للتلف، ولذلك يجب فحصها بانتظام؛ لضمان أنها في المستوى المثالي.

فحص مستوى السوائل في السيارة

تعتبر السوائل مثل زيت المحرك، سائل التبريد، وسائل الفرامل من الأمور الأساسية لضمان سلامة السيارة، وتتعرض المحركات إلى درجات حرارة مرتفعة خاصة في فصل الصيف، مما يزيد من احتمالية تعرض السيارة للأعطال، ولذلك ننصح أن نتأكد من فحص مستويات السوائل بانتظام وتغييرها إذا لزم الأمر.

عدم التوقف أثناء الرحلات الطويلة

القيادة لفترات طويلة تحت حرارة الشمس قد تؤدي إلى تعب وإرهاق السائق، مما يزيد من خطر وقوع الحوادث بسبب نقص التركيز، ولذلك ننصح بالتوقف من وقت لآخر لأخذ فترات راحة منتظمة، خاصة أثناء الرحلات الطويلة، لتجنب التعب والإرهاق.

فحص ردياتير السيارة 

تأكد من الفحص الشامل لردياتير السيارة ودورة التبريد بشكل عامل، ومن الأفضل أن نقوم بغسيل دورة تبريد السيارة، والتأكد من عدم وجود أي تسريبات في تلك المنظومة، لضمان أفضل حالة فنية.

مروحة التبريد

تشكل مروحة تبريد السيارة أهمية كبيرة في المنظومة الميكانيكية، وننصح قائدي ومالكي السيارات، بالكشف الجيد عنها من وقت لآخر، والتأكد من عملها بشكل طبيعي عن طريق سماع صوتها أو الفحص بمحرك النظر.

نصائح لقائدي السيارات نصائح فنية نصائح لقائدي السيارات في فصل الصيف أحمي سيارتك من ارتفاع درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرارة ارتفاع حرارة السيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سليمان عيد

نجل سليمان يهاجم الترند بسبب الشائعات المثارة حول سبب وفاة والده

الراقصة بوسي الأسد

صور عارية.. الأحراز المضبوطة مع الراقصة بوسي الأسد تكشف المستور

انغام

نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

عامل دليفري الأميرية

سقوط المتهم بحيازة سلاح أبيض وترويع مواطن في الأميرية

تنسيق الجامعات 2025

حقوق وآداب وخدمة اجتماعية وفني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

سيارة حادث كوبري أكتوبر

قبضة ضابط شرطة مصري تتحدى متانة رنج روفر.. ضبط سائق سيارة بعد تسببه في حادث مروع

الراقصة بوسي الأسد

الداخلية تكشف تفاصيل سقوط الراقصة بوسي الأسد لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة بالهرم

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة.. انخفاض عيار 21

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

في حفل مبهج.. تخرج دفعة جديدة بطب حلوان

التضامن الاجتماعي

التضامن الاجتماعي: انطلاق فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة أحلام الأجيال

جانب من التدريبات

دورات شاملة لمديري مراكز التدريب المهني للتعامل مع تحديات سوق العمل

بالصور

برج الحوت حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025. كن حالمًا وراعي التوازن

برج الحوت حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025

برج الدلو حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025.. طاقة إيجابية تدفعك للابتكار

برج الدلو حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج الدلو حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج الدلو حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025

برج الجدي حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025..النجاح مهم لكن لاتنسى الأحباء

برج الجدي حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025

برج القوس حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025.. استمتع بالحرية

برج القوس حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج القوس حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج القوس حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025

فيديو

فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

خيانة أم حب آخر؟ فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد