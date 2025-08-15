قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قمة يترقبها العالم.. بوتين يصل إلى ألاسكا للقاء ترامب
تنسيق الدبلومات الفنية 2025 نظام الـ5 سنوات.. المعاهد والكليات المتاحة
من داخل الطائرة.. ترامب ينتظر وصول بوتين إلى ألاسكا
أرانب الزومبي تثير الرعب في أمريكا وتحذيرات بالابتعاد عنها.. ما القصة؟
بدء التسجيل الإلكتروني لرغبات الطلاب بجامعة القاهرة الأهلية 2025 بهذا الموعد
سلسلة زلازل تضرب كاليفورنيا ولوس أنجلوس
وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بورنموث في افتتاحية البريميرليج
وزراء خارجية ٣١ دولة عربية وإسلامية يدينون تصريحات وخطط إسرائيل ويؤكدون دعم حقوق شعب فلسطين
غسل قدم الزوج| سناء منصور تثير الجدل بهذا التصريح
مراسل القاهرة الإخبارية: قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين تبحث إنهاء الحرب وملفات أخرى حساسة
محافظ البحر الأحمر: مشروعات تعليمية كبرى بالغردقة بتكلفة تتجاوز 91 مليون جنيه
تكنولوجيا وسيارات

نزول أسعار المستعمل.. إم جي 5 موديل 2025 كسر زيرو

إم جي 5 موديل 2025
إم جي 5 موديل 2025
صبري طلبه

شهد السوق المصري للسيارات بعض التخفيضات المتتالية لعدد من الإصدارات المتنوعة مع طرح موديلات 2026، وانعكس ذلك على الطرازات المستعملة بالإضافة إلى سيارات كسر الزيرو، حيث لوحظ ذلك خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير.

وظهرت السيارة إم جي 5 موديل 2025 في سوق المستعمل ولكن بحالة كسر الزيرو، بمفهوم الفبريكا بالكامل، ضمن طرازات الفئة لكجري عالية التجهيزات، بسعر يبلغ 895 ألف جنيه، والتي كانت وصلت منذ وقت قريب إلى قيمة تتعدى 920 ألف جنيه.

إم جي 5 موديل 2025 

وننصح دومًا المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو بحالة كسر الزيرو، بأهمية متابعة الاسعار بحسب الفئات والموديل، إلى جانب المقارنة الشاملة، والفحص المتقن للسيارة، سواء من الناحية الفنية، بالإضافة إلى الناحية الهيكلية.

مواصفات السيارة إم جي 5 

تعتمد إم جي 5 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 120 حصانا و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء.

إم جي 5 موديل 2025 

وتنطلق السيارة عبر تقنية الجر الأمامي للعجلات، بينما تستغرق قياسيًا مدة زمنية قدرها 12.5 ثانية، للتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة.

وتضم السيارة إم جي 5 عددا من التجهيزات أبرزها، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، عجلة قيادة مالتي فانكشن، بصمة، فتحة سقف، نظام ترفيهي صوتي، بصمة خارجية، كاميرا محيطة، حساسات ركن، جنوط، مقاعد كهربائية التحكم.

إم جي أسعار إم جي 5 أسعار إم جي 5 المستعملة أسعار إم جي 5 في سوق المستعمل إم جي 5 كسر زيرو

سليمان عيد

نجل سليمان يهاجم الترند بسبب الشائعات المثارة حول سبب وفاة والده

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

انغام

نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

الراقصة بوسي الأسد

صور عارية.. الأحراز المضبوطة مع الراقصة بوسي الأسد تكشف المستور

عامل دليفري الأميرية

سقوط المتهم بحيازة سلاح أبيض وترويع مواطن في الأميرية

محافظ الدقهلبة

الدقهلية .. انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية غدا

جامعة دمنهور

رئيس جامعة دمنهور يشهد فعاليات ختام دورة إعداد المدربين 1 T.O.T

جامعة دمنهور

رئيس جامعة دمنهور يشهد احتفاء مدينة الأبحاث العلمية بمرور ربع قرن من الابتكار والتطوير

بالصور

مهرجان العلمين الجديدة.. توافد الجمهور على حفل مروان بابلو وليجى سى وشهاب

حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب
حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب
حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب

الشاي الأخضر سر حماية الدماغ من الزهايمر وتحسين الذاكرة.. دراسة توضح

الشاي الأخضر وفيتامين ب3 يعيد شباب الدماغ ويحمي من الزهايمر
الشاي الأخضر وفيتامين ب3 يعيد شباب الدماغ ويحمي من الزهايمر
الشاي الأخضر وفيتامين ب3 يعيد شباب الدماغ ويحمي من الزهايمر

طائرة مسيرة تحلق 3 أيام بالطاقة الشمسية

طائرة
طائرة
طائرة

5 عادات صباحية لفقدان الوزن بسرعة وحرق الدهون بشكل طبيعي

عادات صباحية فعالة في إنقاص الوزن وحرق الدهون
عادات صباحية فعالة في إنقاص الوزن وحرق الدهون
عادات صباحية فعالة في إنقاص الوزن وحرق الدهون

فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

خيانة أم حب آخر؟ فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

عمرو اديب

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

قضية سارة خليفة

شبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستور

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد