نزول أسعار المستعمل.. إم جي 5 موديل 2025 كسر زيرو

شهد السوق المصري للسيارات بعض التخفيضات المتتالية لعدد من الإصدارات المتنوعة مع طرح موديلات 2026، وانعكس ذلك على الطرازات المستعملة بالإضافة إلى سيارات كسر الزيرو، حيث لوحظ ذلك خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير.

وظهرت السيارة إم جي 5 موديل 2025 في سوق المستعمل ولكن بحالة كسر الزيرو، بمفهوم الفبريكا بالكامل، ضمن طرازات الفئة لكجري عالية التجهيزات، بسعر يبلغ 895 ألف جنيه، والتي كانت وصلت منذ وقت قريب إلى قيمة تتعدى 920 ألف جنيه.

إم جي 5 موديل 2025

وننصح دومًا المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو بحالة كسر الزيرو، بأهمية متابعة الاسعار بحسب الفئات والموديل، إلى جانب المقارنة الشاملة، والفحص المتقن للسيارة، سواء من الناحية الفنية، بالإضافة إلى الناحية الهيكلية.

مواصفات السيارة إم جي 5

تعتمد إم جي 5 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 120 حصانا و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء.

إم جي 5 موديل 2025

وتنطلق السيارة عبر تقنية الجر الأمامي للعجلات، بينما تستغرق قياسيًا مدة زمنية قدرها 12.5 ثانية، للتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة.

وتضم السيارة إم جي 5 عددا من التجهيزات أبرزها، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، عجلة قيادة مالتي فانكشن، بصمة، فتحة سقف، نظام ترفيهي صوتي، بصمة خارجية، كاميرا محيطة، حساسات ركن، جنوط، مقاعد كهربائية التحكم.