عاجل
ثروت الخرباوي يكشف عن شبكة مالية سرية للإخوان
إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الدائري بالقليوبية
مهرجان العلمين الجديدة.. الرابر شهاب يشعل حماس جمهوره بأغنية مرزمن
طرد محمد هاني لاعب الأهلي خلال مباراة فاركو في الدوري
بعد 13 يوما.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة
شروط تقليل الاغتراب 2025| حالات تسبب رفض طلبك
تفاؤل أمريكي وتمهل روسي.. ملفات شائكة على طاولة قمة ترامب وبوتين
مراسل القاهرة الإخبارية: بوتين سيناقش كل القضايا خلال قمته مع ترامب
الإخوان ساهموا في بناء مستوطنات إسرائيلية بفلسطين.. الخرباوي يكشف التفاصيل
قمة ألاسكا.. بوتين وترامب امتنعا عن الإدلاء بتصريحات صحفية
جراديشار يحرز الهدف الرابع للأهلي في شباك فاركو بالدروي
بخطأ من شوبير.. فاركو يقلص الفارق أمام الأهلي بهدف في الدوري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أحدث 5 سيارات SUV انطلقت في السوق المصري .. بالأسعار

أحدث السيارات الرياضية
أحدث السيارات الرياضية
صبري طلبه

استقبل السوق المصري خلال الفترة الأخيرة، مجموعة من الإصدارات المتنوعة، سواء من ناحية القدرات الفنية والتقنية، أو بلد المنشأ وتنوع الأسعار، واستطاعت الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV والكروس أوفر، أن تسيطر على المشهد مقارنة بسيارات السيدان أو الهاتشباك.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أحدث 5 سيارات SUV انطلقت في السوق المصري.

كيا سيلتوس

كيا سيلتوس

تتراوح أسعار كيا سيلتوس موديل 2025 بين 1,249,900 جنيه و 1,524,900 جنيه، وتعتمد فنيًا على محرك 1500 سي سي، بقوة 115 حصانًا، و145 نيوتن متر من عزم الدوران، ومحرك اخر 1400 سي سي تيربو، يضخ 140 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 247 نيوتن متر، مع نواقل سرعات أوتوماتيكية الاداء لجميع الفئات.

شيري تيجو 7 برو ماكس

شيري تيجو 7 برو ماكس

تقدم السيارة شيري تيجو 7 برو ماكس 2026 بسعر يتراوح بين 1,180,000 جنيه و 1,280,000 جنيه، وتأتي بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 145 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات dsg أوتوماتيكي الأداء.

شيري تيجو 9

شيري تيجو 9

يبلغ سعر شيري تيجو 9 موديل 2026 نحو 1,999,000 جنيه، وتستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج 210 حصانًا، و440 نيوتن متر من عزم الدوران، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات وناقل حركة 8 غيار أوتوماتيك.

سيارة MHERO 1

سيارة MHERO 1

تقدم سيارة MHERO 1 بسعر يبلغ 5 ميلون و990 ألف جنيه، وتأتي السيارة بعدد 4 محركات، الأول سعة 1500 سي سي تيربو، و3 سعة 66 كيلووات، بقوة إجمالية تصل إلى 816 حصانًا، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي.

ساوايست S09

ساوايست S09

يبلغ سعر سيارة ساوايست S09 نحو مليون و499 ألف جنيه، وتعتمد من الناحية الفنية على محرك 1600 سي سي تيربو، يمكنه أن ينتج قوة إجمالية قدرها 197 حصانًا عند 5500 دورة في الدقيقة، و290 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي 7 غيار طراز dct.

أسعار السيارات أحدث السيارات أحدث السيارات في مصر أسعار السيارات في مصر

سليمان عيد

نجل سليمان يهاجم الترند بسبب الشائعات المثارة حول سبب وفاة والده

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

انغام

نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

الراقصة بوسي الأسد

صور عارية.. الأحراز المضبوطة مع الراقصة بوسي الأسد تكشف المستور

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

عامل دليفري الأميرية

سقوط المتهم بحيازة سلاح أبيض وترويع مواطن في الأميرية

تنسيق الجامعات 2025

حقوق وآداب وخدمة اجتماعية وفني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

بالصور

مهرجان العلمين الجديدة.. توافد الجمهور على حفل مروان بابلو وليجى سى وشهاب

حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب
حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب
حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب

الشاي الأخضر سر حماية الدماغ من الزهايمر وتحسين الذاكرة.. دراسة توضح

الشاي الأخضر وفيتامين ب3 يعيد شباب الدماغ ويحمي من الزهايمر
الشاي الأخضر وفيتامين ب3 يعيد شباب الدماغ ويحمي من الزهايمر
الشاي الأخضر وفيتامين ب3 يعيد شباب الدماغ ويحمي من الزهايمر

طائرة مسيرة تحلق 3 أيام بالطاقة الشمسية

طائرة
طائرة
طائرة

5 عادات صباحية لفقدان الوزن بسرعة وحرق الدهون بشكل طبيعي

عادات صباحية فعالة في إنقاص الوزن وحرق الدهون
عادات صباحية فعالة في إنقاص الوزن وحرق الدهون
عادات صباحية فعالة في إنقاص الوزن وحرق الدهون

فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

خيانة أم حب آخر؟ فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

عمرو اديب

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد