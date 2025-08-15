أحدث 5 سيارات SUV انطلقت في السوق المصري .. بالأسعار

استقبل السوق المصري خلال الفترة الأخيرة، مجموعة من الإصدارات المتنوعة، سواء من ناحية القدرات الفنية والتقنية، أو بلد المنشأ وتنوع الأسعار، واستطاعت الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV والكروس أوفر، أن تسيطر على المشهد مقارنة بسيارات السيدان أو الهاتشباك.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أحدث 5 سيارات SUV انطلقت في السوق المصري.

كيا سيلتوس

كيا سيلتوس

تتراوح أسعار كيا سيلتوس موديل 2025 بين 1,249,900 جنيه و 1,524,900 جنيه، وتعتمد فنيًا على محرك 1500 سي سي، بقوة 115 حصانًا، و145 نيوتن متر من عزم الدوران، ومحرك اخر 1400 سي سي تيربو، يضخ 140 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 247 نيوتن متر، مع نواقل سرعات أوتوماتيكية الاداء لجميع الفئات.

شيري تيجو 7 برو ماكس

شيري تيجو 7 برو ماكس

تقدم السيارة شيري تيجو 7 برو ماكس 2026 بسعر يتراوح بين 1,180,000 جنيه و 1,280,000 جنيه، وتأتي بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 145 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات dsg أوتوماتيكي الأداء.

شيري تيجو 9

شيري تيجو 9

يبلغ سعر شيري تيجو 9 موديل 2026 نحو 1,999,000 جنيه، وتستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج 210 حصانًا، و440 نيوتن متر من عزم الدوران، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات وناقل حركة 8 غيار أوتوماتيك.

سيارة MHERO 1

سيارة MHERO 1

تقدم سيارة MHERO 1 بسعر يبلغ 5 ميلون و990 ألف جنيه، وتأتي السيارة بعدد 4 محركات، الأول سعة 1500 سي سي تيربو، و3 سعة 66 كيلووات، بقوة إجمالية تصل إلى 816 حصانًا، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي.

ساوايست S09

ساوايست S09

يبلغ سعر سيارة ساوايست S09 نحو مليون و499 ألف جنيه، وتعتمد من الناحية الفنية على محرك 1600 سي سي تيربو، يمكنه أن ينتج قوة إجمالية قدرها 197 حصانًا عند 5500 دورة في الدقيقة، و290 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي 7 غيار طراز dct.