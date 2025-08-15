انخفاض أسعار السيارات الكهربائية المستعملة.. وتسلا في الصدارة

أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة iSeeCars أن أسعار السيارات المستعملة واصلت الارتفاع في معظم الأسواق خلال يوليو 2025، حيث زاد متوسط السعر بنسبة 3.7% مقارنة بالعام الماضي، أي بزيادة قدرها 1,146 دولارًا أمريكيًا.

ورغم أن بعض الطرازات ارتفع سعرها بنسبة تصل إلى 11.7%، إلا أن خمس شركات شهدت تراجعًا في الأسعار، وهو خبر سار للمستهلكين.

تسلا تتصدر قائمة انخفاض أسعار السيارات

جاءت تيسلا في المرتبة الأولى من حيث تراجع أسعار السيارات المستعملة، بانخفاض نسبته 5.3% على أساس سنوي، أي ما يعادل 1,657 دولارًا أمريكيًا.

وبلغ متوسط سعر سياراتها المستعملة في يوليو نحو 29,877 دولارًا.

وشهدت طرازات موديل S وموديل Y وموديل X أكبر نسب انخفاض، وصلت إلى 12.3% و12.3% و12.1% على التوالي.

أشارت الدراسة إلى أن علامات تجارية أخرى سجلت انخفاضات أقل حدة، حيث تراجعت أسعار إحداها بنسبة 0.7% فقط (155 دولارًا)، وأخرى بنسبة 1.6% (531 دولارًا).

قال كارل براور، المحلل التنفيذي في شركة iSeeCars: "مع استمرار انخفاض أسعار السيارات الكهربائية المستعملة، وحصول تسلا على أكبر حصة في سوق هذه الفئة، من الطبيعي أن تكون أكثر علامة تجارية فقدت من قيمتها".