قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليفربول يتعاقد مع المدافع الإيطالي ليوني من بارما
رئيس لبنان الأسبق : تصريحات نعيم قاسم تهدد بقاء بلادنا والسلم الأهلي
منتخب ناشئي الطائرة في مهمة رسمية بالأردن للمشاركة في البطولة العربية
كهرباء الإسماعيلية يحصد أول نقطة فى الدورى بالتعادل مع بتروجت 2-2
زي ما توقعت.. تعليق مثير من الغندور بشأن مصطفى شوبير
أخطاء شائعة تحول الشاي إلى سم ببطء.. تجنبها لتحافظ على صحتك
ما حكم زيارة قبور أهل البيت؟.. يسري جبر: جائزة والنبي كان يزور شهداء أحد
نجم ليفربول يكشف أسلوب محمد صلاح "القاسي".. ماذا يفعل الفرعون المصري؟
أخبار السيارات| انخفاض أسعار 8 سيارات حتى 350 ألف جنيه.. وعيوب خطيرة في لاندروفر وفورد
ترامب: سأنسحب من قمة ألاسكا في هذه الحالة
الغندور: الجميع ينتظر الحكم في قضية حسم الدوري للأهلي أو بيراميدز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

انخفاض أسعار السيارات الكهربائية المستعملة.. وتسلا في الصدارة

تسلا
تسلا
عزة عاطف

أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة iSeeCars أن أسعار السيارات المستعملة واصلت الارتفاع في معظم الأسواق خلال يوليو 2025، حيث زاد متوسط السعر بنسبة 3.7% مقارنة بالعام الماضي، أي بزيادة قدرها 1,146 دولارًا أمريكيًا. 

ورغم أن بعض الطرازات ارتفع سعرها بنسبة تصل إلى 11.7%، إلا أن خمس شركات شهدت تراجعًا في الأسعار، وهو خبر سار للمستهلكين.

تسلا تتصدر قائمة انخفاض أسعار السيارات

جاءت تيسلا في المرتبة الأولى من حيث تراجع أسعار السيارات المستعملة، بانخفاض نسبته 5.3% على أساس سنوي، أي ما يعادل 1,657 دولارًا أمريكيًا. 

وبلغ متوسط سعر سياراتها المستعملة في يوليو نحو 29,877 دولارًا.
وشهدت طرازات موديل S وموديل Y وموديل X أكبر نسب انخفاض، وصلت إلى 12.3% و12.3% و12.1% على التوالي.

أشارت الدراسة إلى أن علامات تجارية أخرى سجلت انخفاضات أقل حدة، حيث تراجعت أسعار إحداها بنسبة 0.7% فقط (155 دولارًا)، وأخرى بنسبة 1.6% (531 دولارًا).

قال كارل براور، المحلل التنفيذي في شركة iSeeCars: "مع استمرار انخفاض أسعار السيارات الكهربائية المستعملة، وحصول تسلا على أكبر حصة في سوق هذه الفئة، من الطبيعي أن تكون أكثر علامة تجارية فقدت من قيمتها".

تسلا أسعار السيارات أسعار السيارات المستعملة سوق السيارات الكهربائية انخفاض الأسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سليمان عيد

أمرض خلق الله .. نجل سليمان عيد يحسم جدل تورط وفاء عامر في وفاة والده

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

انغام

نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

حبس

غلق مطعم شهير بالدقهلية.. الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه للمخالفين

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

ذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

إيفرتون

لاعب وسط إيفرتون السابق دوكوري ينضم إلى نيوم

الاهلي وفاركو

أول مرة تحصل.. خالد الغندور يعلق على إعلان رابطة الأندية بشأن هذا اللاعب

البنك الأهلي

تشكيل البنك الأهلي ضد حرس الحدود في الجولة الثانية بالدوري الممتاز

بالصور

أخطاء شائعة تحول الشاي إلى سم ببطء.. تجنبها لتحافظ على صحتك

أهم الأخطاء التي تجعل الشاي ضارًا
أهم الأخطاء التي تجعل الشاي ضارًا
أهم الأخطاء التي تجعل الشاي ضارًا

أهالي الشرقية يقيمون عزاء للراحل علي المصيلحى وزير التموين السابق

جانب من العزاء
جانب من العزاء
جانب من العزاء

انخفاض أسعار السيارات الكهربائية المستعملة.. وتسلا في الصدارة

تسلا
تسلا
تسلا

أخبار السيارات| انخفاض أسعار 8 سيارات حتى 350 ألف جنيه.. وعيوب خطيرة في لاندروفر وفورد

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

عمرو اديب

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

قضية سارة خليفة

شبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستور

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

العميد أح غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري

مصر تخترق الحصار.. المتحدث العسكري يكشف الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد